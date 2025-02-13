隨着全球交通、網絡往來日益便利，一些犯罪活動如毒品走私、金融詐騙、人口販運等，近年也日益跨國化。許多國家皆會簽署引渡條約，允許將逃往本國的犯罪嫌疑人移交回犯罪發生地審判，以便更有效打擊跨國犯罪。但中西方政治意識形態差異大，不少歐美國家以擔心疑犯可能面臨不公平審判為由，沒有和中國簽署引渡條例。

移居海外的香港反對派人士針對這個情況，最近不斷在歐美炒作，聲稱北京當局無法引渡他們回港，於是改以跨國恐嚇手段迫使他們噤聲。部分在英港人組織日前更在倫敦組織示威活動，聲言中國計劃在當地興建一座新的大使館，日後會加強跨國壓迫甚至跨國執法云云。本來大家都有遊行及反對中國政府的自由，不過這些團體提出的理據實在太薄弱，很難經得起推敲。

首先，一國政府的執法人員若未經允許，就闖入另一國領土執法，在國際法上完全站不住腳，會引起國際社會批評。中國近年致力打造良好國際形象，斷不會笨到這個地步，主動挑釁別國主權，引發外交爭端，搬起石頭砸自己的腳。

其次，跨境執法需要執法機構投入大量人力、財力，尤其是去人生地不熟的國家跨境執法，成功的機率十分低。除非是犯罪人對國家安全已構成嚴重威脅，否則不會有國家輕易派人跨境執法。在北京眼中，遭港府懸紅通緝的海外香港異見人士只是小角色，根本不需要出動牛刀。

至於有逃亡海外的港人聲言遭不明人士恐嚇，人身安全受威脅，目的恐怕是借此抬高自己身價。他們遭匿名網絡攻擊，多是一些網民自發行為，其他國家也有網民在網上攻擊中國政治人物。若說這是政府層面的跨國壓迫，顯然有點說過頭了。