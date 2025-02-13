美國總統特朗普的關稅魔掌愈伸愈遠，首先是針對鄰國加拿大和墨西哥，然後到中國，理由包括非法移民和毒品問題，最新終於輪到歐洲。特氏日前簽署行政命令，對所有輸美鋼鋁產品加徵25%關稅。有關措施名義是針對世界各國，但估計對歐洲的影響最大。

其實加拿大才是美國的最大鋼鋁進口來源，佔入口量超過七成，其次為墨西哥和巴西。特朗普也曾宣布對加墨兩國的所有類別進口貨品，劃一加徵25%關稅，但與兩國元首通電話後很快就決定暫緩，估計今次也會作類似處理。因為美加墨三國的重工業及原材料產業鏈早已環環相扣，密不可分，大加加墨鋼鋁關稅，對美國本身也很傷，尤其是涉及大量選票利益的汽車製造業。

對於遠東、太平洋地區的盟友，美國也很可能會給予關稅豁免。其中澳洲總理阿爾巴內塞即日便與特朗普通了電話，指出澳洲是少數對美國存在貿易逆差的國家，包括每年向美國購入大量飛機，而澳洲輸美的金屬鋼均為關鍵性、戰略性的原材料，因而應可獲得豁免。日本將日鐵對美國鋼鐵公司的收購建議改為投資、注資之後，亦等同向美國交了「保護費」，預計也能獲美方豁免徵稅。

因此餘下的主要徵稅對象就是歐洲，歐盟與歐洲多國領袖對加稅建議強烈不滿，揚言會強硬反制，但可用作還擊的彈藥不多，包括沒有錢像日本般收購、投資美國的鋼鋁公司，也不可能放棄自家品牌空中巴士，改為購買問題多多的波音飛機。

美國對歐洲的最大出口是財經及數字服務，有關產值大多未有計入進出口貿易，也難以進行反制，除非歐洲人願意集體棄用美元和美國社交媒體及創科產品，改用人民幣、華為、TikTok及DeepSeek等。