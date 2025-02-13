加薩停火協議生效不足一個月便面臨破裂危機，哈馬斯周一發聲明指，由於以色列違反停火協議，原定周六釋放3名人質的計劃將告吹，直至另行通知。美國總統特朗普就回應稱，哈馬斯應在周六中午前釋放所有人質，否則將建議取消停火協議，「讓地獄爆發」。事實上，加薩遭狂轟濫炸，如今滿目瘡痍，只見頹垣敗瓦，千里無雞鳴，不適宜居住，根本就係人間地獄，仲有乜嘢可以爆發？

以哈自上月達成停火協議後，已進行過5輪交換被扣押人員，共有21名人質獲釋返回以國，以色列亦釋放逾730名巴人囚犯。美媒形容，雙方一邊互換被扣押人員，一邊指摘對方違反停火協議，呢次哈馬斯叫停釋放人質，恐怕係停火協議生效以來的首次重大挫折。據悉，以色列總理內塔尼亞胡曾暗示，若停火協議第二階段意味永久停火，他將不會尋求達成協議；哈馬斯則堅稱停火協議第二階段包括結束衝突，可見以哈雙方並不咬弦，內氏根本不想停止戰事。有分析指，內塔尼亞胡不按期派遣談判團隊，反而先與特朗普見面，兩人見面後，種種迹象顯示就是要出賣巴人。

特朗普在周一發布的專訪中，赤裸裸提出其接管加薩計劃，表示要為巴人建造一個永久性的地方，加薩已不適合居住。他又再度提出，可以跟約旦和埃及達成協議，在當地安置巴人，強調美方每年給兩國數十億美元。然而，並非所有事情都可用錢解決，抵達華盛頓展開訪問行程的約旦國王阿卜杜拉二世，早前已拒絕侵侵有關建議。哈馬斯亦批評特朗普以房地產交易商的心態處理巴人問題注定失敗，強調加薩是不能收購的財物。加薩問題多了個居心叵測的侵侵在搞風搞雨，更加永無寧日。