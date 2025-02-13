內地央企系統再迎來重大重組改革。中國兵器裝備集團將分拆，其軍工部分，與中國兵器工業集團合併；而民用部分，主要是旗下長安汽車，則將併入東風汽車集團（即「二汽」），三間副部級央企縮減為兩間。此舉也意味着，從1999年朱鎔基政府時代進行的軍工央企改革，經過二十多年兜兜轉轉，最終又陸續重回一體化模式。

從建國後幾十年的計劃經濟時代，中國通過「工農剪刀差」，傾全力發展工業。工業之中，則是「輕輕重重」，輕視輕工業，重視重工業；重工業之中，又以軍事工業為龍頭。國務院設有若干工業部，管理各個行業，至90年代以來，陸續撤銷各部，組建了核工業、航天工業、航空工業、兵器工業、船舶工業五大總公司。由於軍工的高度封閉性、專業性，實際上依舊是政企合一的體制。

朱鎔基就任總理後，力主推進公司制和市場化改革，推進軍事工業為與國民經濟相結合，遂將五大軍工總公司分拆改組為十個集團公司，即核工業集團、核工業建設集團公司、航天科技集團、航天機電（後改稱航天科工）集團、航空工業第一集團、航空工業第二集團、船舶工業集團、船舶重工集團、兵器工業集團、兵器裝備集團。然而，此種人為地通過行政手段強行推進的改革，沒有充分的市場需求支撐，並沒有形成設想中的適度競爭，反而造成科研力量和製造資源分散、重複建設，影響了一些重大軍工項目的建設。2008年，航空工業系統首先走回頭路，重新合二為一，成立中國航空工業集團公司。其後，2018年、2021年，核工業、船舶也先後進行了二合一。如今，兵器系統迎來合併。昔日五變十的改革，只剩下航天系統尚保留雙雄並立的局面。

此番改革的最大直接誘因，就是規模空前的軍工反腐。本來在十八大後軍工系統異軍突起，高官迭出，譬如現任中央政治局委員馬興瑞、袁家軍、張國清，吉林省委書記黃強，陝西省長趙剛，中國科協黨組書記賀軍科等，皆出身航天、兵器、航空等軍工央企。然而，潮起潮落終有時，自2023年以來，受火箭軍反腐牽涉，軍工高官大批或被查辦，或被免職，幾個軍工行業無一幸免。就以兵器系統為例，原兵器裝備集團副總經理、兵器工業集團董事長尹家緒被抓，原兵器工業集團董事長劉石泉撤職。現任兵器裝備集團董事長許憲平、兵器工業集團總經理劉大山，亦已失聯良久。如此大面積腐敗，除了暴露監管的薄弱，也暴露體制機制上的缺陷不足。

軍事工業，事關國防安全，性質特殊，影響重大，因此軍工反腐力度前所未有，意在徹底清理積弊。而在反腐整飭吏治的同時，重新整頓行業架構，也就索性雙管齊下，通過大洗牌，亂中求治，甚至航天系統未來亦不排除重組可能。分分合合間，軍工系統高度集中的「舉國體制」得到強化。