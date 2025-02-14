美國拜登政府利用烏克蘭發動代理人戰爭，主要目的是消耗甚至擊垮俄羅斯，令其無法再與美國抗衡。結果這場戰爭打了3年，消耗俄羅斯的目的也許達到了，但擊垮俄羅斯的企圖則徹底幻滅，所以，奉行「美國優先」的特朗普自然不肯再做賠本買賣。按照其說法，美國已向烏克蘭提供3,000億美元援助，遠遠超過歐盟，應該獲得實質回報。甚麼回報？侵侵看上了烏克蘭價值5,000億美元的稀土礦物，並透露烏方基本上已經同意以此償還。

烏克蘭能不同意嗎？當然不能，作為美國的棋子，只能任憑擺布，何況烏方已欠下巨額債務，恐怕連討價還價的機會也沒有。特朗普近日先後與俄羅斯總統普京及烏克蘭總統澤連斯基通電話，第一通電話是商討如何結束戰爭，美俄暗中交易，第二通電話則只是例行公事，烏方根本沒有發言權。難怪戰爭還沒結束，特朗普已迫不及待派遣財政部長貝森特訪問烏克蘭，分明就是衝着稀土和能源而來，擔心被俄羅斯捷足先登。

最諷刺的是，澤連斯基還在誇誇其談，揚言要從「強勢地位」出發同俄羅斯談判，「用一塊領土換取另一塊領土」。其口中的「一塊領土」無非就是烏軍佔領庫爾斯克那點地方，企圖以此交換被俄軍佔領的大片領土，是不是太天真？在美俄面前，烏克蘭哪來的強勢地位？

這場戰爭如何結束、何時結束，目前尚未可知，唯一可以肯定的是，烏克蘭下場注定悲慘。一個好好的國家淪為一片焦土，國不成國，家不成家，不僅經濟崩潰，而且背負巨額債務，連稀土等珍貴資源也只能出讓給美國，一個被掏空的國家還有甚麼前途可言？怕只怕，老美不僅看上烏克蘭稀土等資源，連基建設施也不會放過，日後重建勢必又是由美國控制，肥水不流外人田。

所以說，世界上從來沒有免費午餐。美國對烏克蘭提供大量援助，看似相當慷慨，其實援助就是債務，絕大部分是要償還的。還不起？不要緊，拿自然資源和國有資產來抵債，反正烏克蘭逃不出美國五指山。特朗普說烏國某日可能成為俄羅斯的一部分，顯然是混淆視聽，眼前的事實是，烏克蘭已淪為美國殖民地。當然，烏克蘭或許還會以國家的名義繼續存在，但所有一切都不再屬於烏克蘭人，礦產、基建、港口、土地等都將成為美國的資產。