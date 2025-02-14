中國電影《哪吒2》在農曆新年的檔期推出，上映約10天，票房便超越67億元（人民幣‧下同），成為歷史上單一電影市場的賣座冠軍。當時據業界人士估計，該片在內地票房最終可達108億元。豈料不消幾天，《哪吒2》的票房便突破了100億元，按照最新估計，最後會高達150億元。

150億元人民幣折合約21億美元，目前世界紀錄的保持者，是美國荷里活電影《阿凡達》，全球總票房是29億美元。《哪吒2》至今尚未大規模在海外上映，依目前走勢，若然全球歷史票房的總紀錄被該片打破，也不是沒可能的事。荷里活電影稱雄多時，假如世界票房的最高紀錄，最終被一部中國電影拿下來，恐怕會讓很多美國人的面子擱不下。

近年不少西方媒體大肆渲染，說中國經濟疲弱，甚至是面臨崩潰云云。其實，一處地方的經濟表現如何，不能光靠主觀臆測，即使硬梆梆的經濟統計數字也不能盡信，電影票房反倒是其中一個最可靠的寒暑表。

看電影從來不是必須的消費，尤其是這年頭，即使窩在家中也有數之不盡的娛樂。若不是大量居民有閒錢閒情，《哪吒2》如何能輕易打破紀錄。如果內地票房新紀錄當真達到150億元，比舊紀錄的67億元可超出不止一倍，這是何等可怕的數字！

很多外國媒體說，中國年輕人失業嚴重，生活像是無以為繼，但你可知道，《哪吒2》是一部卡通片，大量觀眾都是青少年，若然這群人當真要在生活的邊緣掙扎，你認為他們還會這般洶湧入場嗎？況且，熱賣的不單止是電影戲票，更包括《哪吒2》的周邊產品。閣下要想買一個高階的哪吒模型，據說如今付款之後，最少要排期6個月，方能取貨。