南韓政府自總統尹錫悅因戒嚴事件被彈劾後，就陷入群龍無首的狀況。正當執政的國民力量黨和一眾反對派政黨持續拉鋸之際，南韓國內近來竟然傳出有中國間諜介入南韓選舉，以及有中國人參加尹錫悅彈劾集會云云。

實際上，近年尹錫悅政府親美疏華，已令中韓政府關係一般。至於民間層面，兩國民眾之間也是互不信任，多家民調顯示大部分南韓人對中國不抱好感。包括中國在內的各大國都想影響南韓政府，出台有利本國的外交政策，但從常理來看，所謂北京干預首爾內政的指控不太可能。以中國在南韓社會的不受歡迎度，縱使有意干預該國內政，也是非不為，實不能也。

南韓反華勢力指摘中國干涉南韓內部事務，卻是意料之中。這是因為群眾運動要成功，並不需要相信有上帝，卻不能不相信有魔鬼。所以希特拉利用猶太人在二戰期間團結了德國人，香港反對派過去十多年則成功打造出一個邪惡的內地政府形象，凝聚到一批支持者。

近來不同民調皆顯示，南韓民眾支持執政黨和在野黨執政的比率接近，但在下一任總統熱門人選方面，在野黨人選的支持率明顯高於執政黨人選。國民力量黨要想提升民望，一個方法是直指中國是干預本國內政的敵人，以此吸引保守派選民。

在此情況之下，南韓國會議長禹元植日前到哈爾濱出席亞洲冬季運動會開幕式，獲中國最高領導人接見，自然也引起南韓國內輿論炒作，質疑禹元植在罷免尹錫悅過程中扮演關鍵角色，此行獲中國熱情款待，說明尹錫悅被彈劾背後有北京的影子。這些說法皆是要把南韓內政問題與中國無端聯繫，令中國成為南韓政治鬥爭的棋子。