美國總統特朗普與領導政府效率部（DOGE）的富豪馬斯克，周二首次在白宮一起見記者，卻拒絕美聯社記者到白宮橢圓形辦公室採訪。美聯社被拒的理由，係未有按照行政命令把墨西哥灣改稱「美利堅灣」。事緣特朗普在上月20日上任首天，即簽署行政命令把墨西哥灣改稱為「美利堅灣」，並要求傳媒機構配合。

然而，美聯社上月發出的編採通知卻表示，墨西哥灣的地名沿用超過400年，行政命令僅在美國生效，其他國家及國際機構沒有必要承認這個更名舉動。美聯社強調，作為報道全球各地新聞的通訊社，須確保地名能讓讀者輕易辨識，並保證編輯標準反映「常見用法」。蘋果地圖等網上地圖供應商及大部分傳媒仍沿用墨西哥灣，亦有些地區用戶看到兩個名稱。

侵侵的率性妄為，只為滿足一己威權，其實是在製造混亂，更凸顯其對新聞工作的毫不尊重！事實上，侵侵對新聞工作者常嗤之以鼻，在首屆任期與主流媒體關係惡劣，已表明不會出席白宮記者協會年度晚宴。

美聯社總編輯佩斯在聲明中批評特朗普的做法，不僅嚴重阻礙公眾取得獨立新聞的途徑，更明顯違反美國憲法第一修正案保障言論自由的權利。白宮記者協會主席亦表示，白宮不能規定傳媒機構如何報道新聞，也不能因為不滿他們的編輯決定而懲罰在職新聞工作者。有美國評論家曾指出，語言的使用在於表達和溝通，是以務必清晰明確；可是因人們的奸詐狡猾程度日增，愈來愈懂得操控語言的使用，並運用權力硬是把黑說成白，形成對語言的濫用和不尊重。「我愛怎麼說就怎麼說」，語言在他們手中已變成一種野蠻的工具！侵侵硬要把墨西哥灣變成「美利堅灣」，正是這種心態！