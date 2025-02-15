產評：民營經濟再啟航　華景氣乘風破浪

誠如美國財金官員所言，中國面對衰退危機，所以才有去年9月以來的大型刺激措施出台。從今年首兩個月經濟數據可見，穩信心、促需求的各項措施逐漸見效。新春以來，更喜見中國初創人工智能（AI）大語言模型DeepSeek在科技界一鳴驚人，並正快速與傳統產業結合發展，帶來無限想像，而接下來將會見到官方明確修正這幾年針對民企的嚴監管方針，進而促進民營經濟發力，為走出通縮、穩增長注入最大動能。

老實說，若美國特朗普政府失心瘋般繼續對華加徵關稅，甚至極端地加徵100%關稅，中國經濟不可能不受衝擊。之不過，同樣得接受的一個現實是，自2018年特朗普1.0時代開打中美貿易戰以來，中國一直在致力減少對美國出口的依賴，如今東盟已成為中國最大的貿易夥伴。即使美國不斷加大對中國科技等關鍵產業的圍堵，去年中國出口一直保持增長。面對內外多方面的挑戰，中國經濟至今的表現，足以證明其實力與韌性。

說白了，世界得認清一個事實，就是美國對中國發動貿易戰，無法阻止中國崛起，反而加快中國進步，推動經貿多元化、提速發展國產芯，實現自給自足、自強不息。比如中國電動車，正朝「全民智駕」方向發展，即在推動汽車產業實現電動化後，未來將朝數碼化與智能化升級轉型。明顯地，中國正引領全球汽車工業與AI科技發展，這種大國能力，如今終於獲得世界資金正視，中國資產正走出低迷日子，中港資本市場有望在國際舞台再現風姿。

這股良好的勢頭要持續，除了持續推動新興與傳統產業協同發展之外，內地的房地產與地方政府債務問題得加快解決，同時也得全面鬆開對民營經濟的嚴監管，讓民企再次擔當中國經濟增長的火車頭。

自2020年螞蟻集團港滬上市「撻Q」後，以科企為代表的民營經濟備受反壟斷、嚴管跨行業擴充等多項不利的政策因素衝擊，而面對來自美國的圍堵，戰略產業得在國家安全的前提下重整發展戰略，監管大環境無法讓民企展翅。到了今日，產業戰略底定，監管逐步到位，中國是時候展現新經濟實力，各大民營科企得擔當好領軍角色。昨日市傳中央政府高層下周「破天荒」與包括幾大科企的民營企業家舉行科技研討會，消息即刺激港股飆升，皆因若然屬實，意味這幾年一直掣肘民營經濟發展的監管大棒有望鬆綁，當局要提振民企信心之意明確不過，而展望3月召開的兩會，有關民營經濟促進法的立法進展料將成市場焦點。

平台經濟及科技企業若能放膽投資擴展業務，配合產業智能化令中小微企業如雨後春筍蓬勃發展，對於促進就業，改善需求，提振信心、穩定增長，有望起四両撥千斤之效。

如無意外，繼資本市場現大起色後，內地當局將加快化解債務問題，並設法盤活民營經濟，提速創科發展，全面驅動內循環巨輪，激發內生動力，以抗衡美國發動全球貿易戰所帶來的挑戰，並向世界展示中國經濟的治理方案，說好中國故事。