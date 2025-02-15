特朗普正在四處點火，國內如此，國外亦如此。國外似乎是他對敵對國家，如中俄，以至北韓，奈何不得，雖說依舊制裁，沒有改拜登政府的措施，卻不敢逼人太甚，反而有所紓緩。反而把矛頭指向小國或美國的盟國，符合特朗普欺善怕惡、佔便宜和速戰速決的原則，對加拿大、歐盟，乃至日本等盟國，正在施加欺壓。他本意是以美國的強大勢力和這些盟國對美的依賴應該可以容易壓倒它們，使他的外交戰爭首戰勝利，然後便可挾它們來對抗中俄北韓等。

不過，加拿大、墨西哥以至其他小國是無力抗美，也缺政治勇氣。歐盟本已因烏克蘭戰爭和美國關係呈政治分歧，特朗普進一步施加政治壓力來欺負，歐盟內部的反應會巨大，不單止匈牙利、斯洛伐克等小國公開反對烏克蘭戰爭，反抗北約和歐盟的依附美國。大國如德、法、意、荷，國內反叛的聲勢更大。即使現屆歐洲議會和歐盟的行政機構親美，民主選舉制度會迫使各國選民通過投票施壓。

新選出的各國政府態度轉變，歐盟現時親美的建制難免隨着大國選舉的逆轉而崩析瓦解。歐盟將會對特朗普的種種欺壓進行反抗，以至反擊。特朗普的「帝國」外交戰略不易生效，卻與各國糾纏不清的爭議擴大和拖延下去，使他無力兼顧攻擊中俄北韓，反而要與中俄北韓有所妥協，先安定外線，也爭取一些外交勝利來集中力量對付歐盟。

至於日本，應該是視歐盟動向和與美談判成敗才決定對美順從與否。但根本上還會是陽奉陰違，害怕親美親特朗普會使自民黨在國內失去政權。至於南韓，異心更大，澳洲作用有限，且經濟上太依賴中國，難以在國際上助美。

特朗普四處點火，雖未至引火焚身，卻麻煩纏身。外交的發展不會如他所料那樣順利。在這樣形勢下，中國所受的壓力會減少，正好是中國反擊的時機。一是拉攏歐盟、日本、英國和澳紐，以中國的市場和投資引它們捨美，或至少利用它們的關係牽制美國的外交外貿攻擊。

二是建立美國以外的自由貿易聯盟，從俄羅斯的歐亞經濟體開始，集中於東盟，因是中美力爭之地，也是中國經濟外延的地方，不能有失，包括東南亞和日韓，特別是日本，影響巨大。例如與日本企業在新科技產業的合作。三是深耕非洲，為更大的未來布局。