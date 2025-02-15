特朗普上台後大動作不斷，當中大刀闊斧叫停美國國際開發署（USAID）的預算，最令民主黨人震驚。他早前簽署行政命令，要求暫停90天海外援助計劃，以審查美國財政支出；馬斯克領導的政府效率部則發現大量可疑開支，特別是來自USAID的預算流向，部分開支竟用於特朗普最反感的DEI多元平等包容政策，包括豪花200萬美元於危地馬拉的性別重置手術與LGBTQ活動、斥資150萬美元給塞爾維亞的LGBTQ組織等。

現時USAID官網已無法運作，馬斯克則再下一城，批評受資助的自由歐洲電台、美國之音等左翼喉舌為「激進左翼分子自言自語」，呼籲關閉。據悉這些組織已收不到營運資金，無法出糧。它們都是民主黨主導的外圍組織，這顯然也是一種意識形態鬥爭。

美國在民主黨執政時期，透過USAID資助大量這些組織，除了提倡性平權，利用喉舌和輿論滲透顛覆別國政權，煽動顏色革命，也是USAID的最主要功能。一旦閂水喉，不僅被點名的自由歐洲電台、美國之音隨時倒閉，恐怕許多人在海外、唱衰中港的所謂KOL也會頓失依靠。大家不妨留意一下，那些唱衰中港政府不遺餘力的網紅，會不會在短時間內「失聲」。

很明顯，特朗普以「天選之人」自居，馬斯克也強調美國選民讓特朗普和共和黨執政、得到民意授權，因此執意要徹底顛覆美國固有的「深層政府」，實行破舊立新。這些以民主黨主導的「深層政府」已成腐敗組織，大量公帑流向不明，他們這樣做的確獲得不少美國人讚好。惟此舉勢必觸動既得利益集團奶酪，不可能善罷甘休。外界推測特朗普隨時遭遇第3次行刺，絕非杞人憂天。