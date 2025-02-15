香港號稱重視創意科技產業，但一眾高官可有想過，為何人工智能模型DeepSeek是出自內地，而不是香港？據說DeepSeek的開發成本約為500萬美元，很多反華評論者誓死不相信，說這是假數，實際支出遠不止此。那好吧，咱們姑且將500萬美元乘大10倍，權當成本是5,000萬美元，但你可知道，DeepSeek如今橫掃世界，近日的網絡下載量遠勝於同類產品，開發這款語言模型的公司估值幾何級跳升。假如該公司明日上市集資，按照專家評估，市值可能高達1,000億美元。

1,000億美元折合港幣約7,800億元，就算開發成本達5,000萬美元，回報率也是2,000倍。如今香港政府天天喊窮，即使年年發債填補，財政儲備也只剩下約5,000億港元，一個DeepSeek的估值就高達7,800億港元，高新科技的價值如何厲害，於斯可見。

香港地狹人稠，因為地理環境的局限，孕育不出華為、小米、比亞迪等大型產業的公司，固然是情有可原，但我們應該有條件創造出DeepSeek、《黑神話‧悟空》以至《哪吒2》吧，為甚麼近年香港的創意產業，會被狠狠地甩在後頭？究其原因，就是政府往往口惠而實不至，並非真正尊重創科人才。早年有香港的科研人員受訪，他們坦言，在香港的大學做研究，但研究類別是甚麼，現階段成果如何，本地政府愛理不理，甚至是一無所知。相反，一河之隔的深圳政府卻是知之甚詳，還經常主動來港洽談，且看哪些發明可以製成產品，以開拓商機。

很多學者、專家都有一種臭脾氣，你除了要對他們誘之以利，有時候更要動之以誠。香港的官老爺們卻是高高在上，太少接觸人間煙火。換作我是創科人才，也寧可到深圳、杭州，而不會選擇在香港發展吧。