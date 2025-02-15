昨日談到，俄烏戰事之所以較難達致停火，原因之一是雙方領導人都沒有強烈誘因止戰。俄羅斯總統普京通過向烏克蘭開戰，肅清了國內與軍隊內的反動勢力，令自己的權位更為穩固。若真的能夠永久佔據克里米亞和烏東地區，擴大自蘇聯解體後不斷被壓榨侵蝕的俄國版圖，將俄方口中被烏方施以種族滅絕的俄裔民眾解放出來，普京更有望成為自彼得大帝以來，成就最為顯赫的俄羅斯國家民族英雄。

烏克蘭方面，戲子總統澤連斯基的法定任期早已屆滿，國內民眾對其不滿聲音日增，但國會一直以戰爭為由無限期押後選舉。因此一旦戰事結束，尤其若是以不利烏方的方式終結，便是他自行或敗選下台之時，之後還可能會被政敵追究任內的種種貪腐問題。故澤氏與其盟友也希望將戰爭延長，最好當然是出現奇迹令戰況逆轉，否則也可藉此再撈多一點油水，包括從美西方的軍事及經濟援助中抽水。

美國總統特朗普在競選時對俄烏戰事態度負面，認為與美國無關，以至影響了他與其偶像普京大帝的友好關係，因此不滿拜登政府對烏克蘭提供過多援助，並揶揄澤連斯基是個貪婪的推銷員。但上任短短數周後，特氏似乎已有所改觀。

其一是在重新接觸到軍方的機密資料（部分可能來自其親信馬斯克的查數行動）後，特朗普應理解到其實大部分美國的軍援開支，並不是真正用於保護烏國人民和領土，而是輾轉落入了美國軍火商的口袋。其二是中美貿易戰再次開打，中方以限制稀土出口作為反制措施，而烏克蘭正是少數盛產稀土的國家，特氏因此提出以稀土換取保護。在確認、權衡了烏國及俄烏戰事對美國的剩餘利用價值後，特氏才正式與普京通電話。