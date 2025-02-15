俄烏戰事唔經唔覺即將滿3年。美媒分析指，特朗普推動俄烏和談，意味美國的戰略重心將從歐洲轉向中國。美國對中國一直充滿戒備，所謂「中國威脅論」近幾年來根本沒有停止過發酵，是以說「美國的戰略重心將從歐洲轉向中國」可說是不值一哂。歐洲的龍頭大佬，不論法國或德國，自身難保，討好侵侵唯恐不及，美國不必花太多心思應對，反而中俄朝鐵三角的凝固，才是美國引以為心腹大患！

俄烏戰事，明眼人都睇到只有美國特朗普和俄羅斯普京話事，烏克蘭戲子總統澤連斯基早已無戲，只能是肉在砧板上，任人魚肉！然而，戲子總統來到這個時刻，依然扮無知。11日佢話，若特朗普成功讓俄烏舉行停火談判，烏方計劃向俄方提出交換領土，用烏軍佔領長達6個月的俄國庫爾斯克州領土，換取俄軍佔據的烏克蘭領土。俄羅斯安全委員會副主席梅德韋傑夫翌日即指澤連斯基是無稽之談。敗家之兵，仲想嘴裏丟了一塊肥肉，換來一隻燒鵝髀？呢，日前戲子總統又表示，特朗普先給普京打電話，讓他感到不愉快。阿哥，俗語話：人之將死，其言也善！而戲子總統卻是走投無路，依然叼起支大雪茄扮波士，真係笑死人冇命賠！

美國防長海格塞斯對俄烏和談在12日已敲定3大立場，即美方認為烏克蘭恢復2014年克里米亞被俄吞併前邊界的目標「不切實際」；其次不認為和平方案應包括烏克蘭加入北約；第3點就係戰後烏克蘭安全將由歐洲及其他地區部隊保障，美軍不會參與。美國不想再為烏克蘭使「無謂錢」，過去援烏已花費逾1,700億美元，天下豈有免費午餐？今後美國只想從烏克蘭豐富的礦藏如稀土、能源等收回「成本」，亦順理成章也。