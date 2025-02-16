特朗普與馬斯克清洗整頓美國的情報與涉情報機構，不單止裁減組織和人員，更把這些機構內的種種情況，借濫用公帑之名暴露出來。雖然並不全面，或許還只是冰山一角，他們是選擇性地披露，但應足以把整個美國情報系統帶來翻天覆地的轉變。

有說他們是自暴美國之醜，放棄過往不合理的情報傾覆他國的做法，屬革命性的撥亂反正。我們所看到的只是他們認為浪費公帑的部分體制，沒有公開美國情報系統與其他情報系統單獨或合謀對付第三國的有關資訊，更不知道其中的運作機制具體情況。即使整頓機構，清洗腐敗，不過是通過改革和重建來提升情報系統的效果，一是減低成本，講求效益；二是去舊換新，清除瘀血，將之作改頭換面的更變。美國情報系統會因此更加高效，更能精準地執行美國霸權主義要求的國內外政治目標。以往美國情報系統在極度秘密中運作，今後經過整頓，應該會更為隱秘，更加難以讓美國社會和國際社會監督追究，仍然會是國中之國，只是換了人事，行事方法轉變。

由於科技發展，情報活動愈來愈依賴科技帶來的自動化和廣域覆蓋，計算方法的提升，計算力的增強，通訊能力的飛躍，全球均已在美國的情報監控之下，無遠弗屆，也滲入社會生活的各個層次，下一步是把由此而得來、為數萬億的歷史與即時數據分析整理，演變成為行動。

在情報科技效率急速提升底下，原有情報的組織、人才、運作模式開始不適應，甚且引起內部既得利益者的抗拒和破壞。在原有體制下，情報系統也早已逐步脫離政府的控制，反形成對執政精英的威脅。於是，今次的公開和隨後不公開的整頓，是要摧毀既得利益者的割據，使情報系統的控制權也改朝換代。同時以大改組來進行整個系統的數碼化、資訊化和AI化，減少人為因素、人員人數和成本支出，鞏固由上而下中央集權化的指揮機制。馬斯克代表的美國科技新貴，便是推動這樣改變的主力，也當然是最大的得益者。也不僅只在經濟範疇，而會成為美國新的領導精英，與特朗普的政治民粹主義共治，替代民主黨的金融勢力和微軟一輩舊的科技精英。

情報系統方面，隨着特朗普與馬斯克的革命，進行根本性的轉變，標誌着美國的情報能力和國際情報戰將進入新階段。