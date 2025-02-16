在外界質疑未來的俄烏停戰協議中，烏克蘭是否會如同當年「雅爾達密約」中的中國一樣被出賣時，特朗普公開澄清：「未來談判桌上會有烏克蘭的位子。」但烏克蘭這口氣才剛緩過來，特朗普卻表示，希望俄羅斯能重返G7，並說：「我認為把它趕走是個錯誤。」

G7就是七大工業國集團，成員包含美國、英國、德國、法國、意大利、日本及加拿大。俄羅斯於1997年被接納成為成員國，G7正式成為八大工業國集團（G8），但俄國2014年併吞克里米亞半島後遭到停權。如今，特朗普卻想讓俄羅斯回到G7，這等同全面承認俄國佔領烏東與克里米亞半島的合法性。若局勢真的如此演變，對犧牲了一整個世代人口的烏克蘭而言，真是情何以堪？

特朗普甚至表示，未來他希望能與習近平和普京會面，共同削減軍事支出，「讓我們把軍事預算砍半！」他說：「我們沒有理由打造全新的核武。」特朗普似乎正在擘劃一個世界的新秩序，那就是美國承認俄羅斯與中國的強權地位，大家各取所需；俄羅斯拿下烏東與克里米亞半島，中國則實質控制台海與南海，美國順勢併吞加拿大與格陵蘭。站在俄羅斯與中國的角度，不過是收回過去的疆域領土，而特朗普卻會成為為美國開疆闢土的英雄！

如果特朗普真的朝這個方向努力，就凸顯出他徹底蔑視歐洲的力量，認為除了中俄，世界上再也沒有人能阻擋他。但事情真的會如此簡單嗎？事實是，特氏上台後的一連串關稅與領土主權的聲索，已直接侵犯了歐洲的核心利益，歐盟再顢頇也不可能坐視不理。格陵蘭與加拿大更牽涉到未來北極航路的戰略，中俄不可能任由美國奪取。特朗普的美夢，恐怕終究是一場空。