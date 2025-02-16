美國總統特朗普與俄羅斯總統普京日前終於通上電話，雙方同意立即啟動談判以結束俄烏戰事，為這場快將打滿3年的戰事帶來一線和平曙光，但同時也揭示出小國烏克蘭的被動困境。俄烏戰事爆發至今，已造成數十萬人傷亡。美國雖然不是直接參戰方，可它作為全球最大的霸權國，加上通過提供大量軍援等方式深度介入衝突，參與戰事談判無可厚非。反而烏克蘭作為戰爭的直接當事國，卻未被納入美俄兩國的談判，就顯得非常沒面子。

誠然，美俄兩大國先進行談判，嘗試找到一個雙方都能接受的大致框架，再讓烏克蘭參與，某程度上能減少談判中的分歧，提高談判效率和成功率。但此舉亦意味最終的停戰協議可能會犧牲烏克蘭的利益。尤其是特朗普在競選期間不斷抨擊拜登政府不應支持烏國，以及向普京頻頻釋放親善信號，對烏國來說並不友好。烏克蘭政府擔憂被特朗普出賣不是沒有道理。

例如，烏克蘭在衝突中的核心訴求是收復所有被佔領土，並希望加入北約以獲得安全保障。可是特朗普更傾向從自身政治利益出發，他此前提出以烏國的稀土資源換取美國援助，已引發基輔對本國利益被用來交易的疑慮。若美方把烏克蘭當成改善美俄關係的一個籌碼，並不令人感到奇怪。

自從俄烏爆發全面戰爭以來，烏克蘭總統澤連斯基自以為美國會替烏國主持公道，拜登亦一直堅持所有關於烏國的決定都必須有基輔參與，但特普這次通話卻打破了這項原則，令澤氏坦言「不太愉快」。問題是，當前烏國的軍事與經濟資源有限，嚴重依賴西方援助。若華府接受俄羅斯提出的停戰條件，基輔也只能被迫接受，這就是小國的悲哀。