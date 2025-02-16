美國總統特朗普日前在無預警下，與被前朝拜登政府視作「世紀大魔頭」的俄羅斯總統普京通了電話，打破了美西方自3年前的俄烏戰事，以至更早時候便對俄國實施的外交封鎖。而且兩人一談就談了個半小時，彷彿要將特氏落台4年間累積的心底話都一次過說清。據報雙方更計劃在沙特阿拉伯舉行會面，可能比說好了的「習特會」更早一點舉行。

雖然這肯定並非兩人對話的唯一議題，但尋求結束俄烏戰爭一定是重點。特朗普及其幕僚事後表示，戰事爆發的原因是北約不理俄羅斯反對持續東擴，因此讓烏克蘭加入並不能帶來和平，這全然是俄方的觀點。他又說，不會將烏方排除在停火談判之外，美俄烏三國的高層官員將一同出席稍後在德國舉行的慕尼黑安全會議。但問及「戲子總統」澤連斯基能否直接參與和談，特氏則指烏國遲早要舉行選舉，而澤氏的支持度並不高，似在暗示希望對方下台。

如前文所述，俄烏戰爭遲遲無法終結，原因之一正是澤連斯基疑似為了保住自己的權位和盟友的政治、商業利益，透過不斷延長戰事來推遲早應舉行的大選。特朗普老早就看通這一點，並多次譏諷澤氏為出色並貪婪的推銷員，每次到訪美國都從拜登政府手中拿走數以億元計的美鈔。

可以想像，將來的俄烏戰爭和談，將會像當年中英雙方就香港前途問題進行的談判一樣，一張長長的談判桌，坐在兩邊中央位置的都是美俄官員。烏方即使獲准派員參與，亦只能坐在美方座位的末端，甚至後排，絕不會變成回歸前某些香港人妄想會出現的「三腳櫈」。而坐在這個位子上的烏方官員，亦肯定不會是澤連斯基，屆時他很可能已下台或被特朗普支持的人選架空。