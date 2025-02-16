美國總統特朗普雖然係「大嘴巴」，不過有時又會十分理性，像近日佢指七大工業國集團（G7）早年把俄羅斯除名是個錯誤，希望俄方能夠重返，讓該國際組織恢復成為八大工業國集團（G8），並說「俄羅斯應坐在談判桌前，普京也非常願意回歸」。2014年俄羅斯入侵烏克蘭克里米亞半島後，G7同年3月26日召開緊急會議並發表聯合聲明，正式將俄羅斯從G8中除名。侵侵強調將俄國排除在外絕對是個錯誤。

特朗普又希望在解決俄烏戰爭和以哈問題後，與中國及俄羅斯領導人舉行峰會，提出三國把國防開支削減一半的建議，並指在5至6年內，中國將與美、俄在核武數量上打成平手。對於削減核武，特朗普在首個總統任期與俄羅斯討論延長削減戰略武器條約時，曾嘗試邀請中方加入，之但係並不成功，如今舊事重提，可見其念茲在茲。

美國軍費開支驚人，侵侵想削減一半，對於疫後經濟的回氣確實係好事。至於中俄是否同意，那只能拭目以待，皆因事過境遷，也許輪到俄羅斯不贊成。大國博弈，分分鐘要看形勢。

針對侵侵發言，克里姆林宮發言人佩斯科夫稱，G7的重要性現已大幅削弱，俄方對重返興趣不大，更看好二十國集團（G20）前景。再講吖，美國副總統萬斯對俄羅斯出言不遜，佢日前受訪時談及俄烏戰事，強調重視烏克蘭主權獨立，若俄羅斯不展示善意，美國有經濟和軍事手段對付，不排除派美軍到烏克蘭。

萬斯水鬼升城隍，竟然向俄國施壓，實在太不了解普京吃軟不吃硬的性格，侵侵尚且對普京客客氣氣，又讚佢聰明，如今萬斯竟廢噏無謂，派兵到烏克蘭？3歲細路都唔信啦，何況係普京大帝？哈哈哈。