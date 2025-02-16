京官日前南下香港與多名特區司局長會面，有人猜測與財赤問題有關，特首其後與司局長開會進一步討論，並總結京官的指導和意見，有要求官員進一步打破固有思想、改革破局、抓緊時間和機會，更好融入國家發展大局，並開拓新興市場的結論。筆者認為財赤只是一時，面對產業發展時不我待，才真是香港發展面對的重點。北部都會區發展一再延誤，特區政府有需要把油門再踩深一點，加強招商引資，簡化程序，加速北部都會區發展。

根據多方報道，今次京官聽取官員匯報，重點是要香港聯同粵、澳着力打造好前海、河套等重大合作平台，主動加強協同對接，以解決香港經濟問題。而特首也指出，要進一步打破固有思想，在各領域尋求突破；同時要牢記時不我待的緊迫性，持續「提速、提量、提質、提效」。在面對地緣政治及單邊主義抬頭和激烈競爭的形勢下，必須抓緊時間和機會，以「一國兩制」優勢，積極和主動與大灣區城市聯動合作。

筆者認為，發展上「時不我待」的最好例子，可說是啟德舊機場用地發展，啟德發展區由2006年確定以不填海方案發展，至今已經19年，但啟德發展的其中一個核心──啟德體育園，到最近幾星期才作最後測試。而整個發展區內，原跑道區域至今仍未發展。深圳用了40年的時間由漁村小鎮，建設成與北京、上海、廣州齊名的科技大城市，而香港用了19年也未發展好小小的一片啟德！同樣，位於北部都會區的河套深港科技創新合作區，特區政府原定預期第一批設施可於2024年開始分階段落成，但現在明顯已落後原來時間表。雖然期間遇到疫情，但以一個無人區而言，仍然太慢。而且小小一片河套區都延遲，這「新田科技城」發展又需要多久？

發展新科技，可以用深圳的一句名言：「時間就是金錢，效率就是生命」，特別是現在科技競爭用日新月異來形容也不為過的情況下，產業的周期大幅縮短，規劃和執行需要並進。發展過慢、分散、過度規劃，都無助於產業快速發展。正如特首指出，北部都會區要簡化程序，更好有機結合政府、市場、社會力量，盡快讓首批產業進駐；河套深港創新合作區要以創造創新推進兩地規則銜接和機制對接，便利園區人流、物流、資金流和訊息流。

科技園區、公共研發平台只是新質產業發展中基礎設施的一環，產業發展還需要財政稅務支持、金融支持、教育和人才、產業政策、法律法規和技術標準發展、國際合作、監管沙盒等。因此我們需要迫切地作出變革，以追上世界前列的發展。無論是發展港口智能化、發展陸海空聯運、發展以電子商貿為軸心的新型貿易中心、鞏固和提升國際金融中心地位，目的都是融入國家發展大局，發展新質生產力，聯同全球，走出國家和香港新發展方向。