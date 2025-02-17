娛圈單打：港產片極度凋零　老行尊淚眼瞏瞏

香港電影金像獎公布入圍名單，去年兩部票房破億嘅港產片撐起大半壁江山，《破‧地獄》狂攬18項提名領跑，《九龍城寨之圍城》以14項提名緊隨其後。之不過，兩部電影票房及提名大豐收，並不代表市道景氣，相反，單係金像獎要湊齊足夠港產片數量參賽，已見捉襟見肘。

金像獎協會董事局主席爾冬陞坦言，本屆只有46部作品參與競逐，低於去年嘅50部，若開戲數量持續減少，明年頒獎禮規模亦要縮水，但強調金像獎唔會消失。唉，聽到都令人心噏，須知香港曾有東方荷里活美名，點諗到今時今日連開戲都困難重重？

唔止爾大導憂心忡忡，早前古天樂亦形容，本港電影業正面臨「超級寒冬」。古老闆好感慨咁話，目前市場情況令電影人難有作為，「大家都諗緊點行落去」，惟有努力創新。至於人人喜愛嘅發哥，佢老人家亦表示，現時情況跟80年代港產片黃金期無法可比，年產量從以前300多部減至現在幾十部，覺得「有啲傷感」。

睇嚟所有老行尊都對香港電影業大感悲觀。之但係一橋之隔嘅祖國，今個新春電影市道卻出奇暢旺。萬眾矚目嘅動畫《哪吒2》，票房已突破100億元人仔，隨時成為史上全球最收得動畫第一位。而發哥客串演出嘅《唐探1900》，內地票房亦達到30億元。

《哪吒2》仲未喺香港上畫，本欄睇過預告片，不得不承認此作超水準，足以媲美美國迪士尼、彼思等一流動畫，證明內地電影業不斷進步。香港電影人有冇呢份求進精神呢？還是一味食老本卻呻窮？