美國副總統萬斯在慕尼黑安全會議上公開批評歐盟，指其問題不在俄羅斯或中國，而在內部，並斥責歐盟背離與美國相同的價值觀，顯然是敵視現時的歐盟政府。期間萬斯與德國反對派另類選擇黨黨魁會面，卻拒絕與德國總理會面。德國即將舉行大選，他此舉是明顯的政治干預，意在推倒德國現政權，敵意極強。歐盟因此召開緊急會議應對，德國總理公開反駁，美歐關係似乎已降至冰點。

特朗普日前與普京通電話，談俄烏戰爭的停火議和（特朗普主動），但萬斯在演講中不提俄烏戰爭；特朗普的態度便是俄烏停火議和，但沒有歐盟與烏克蘭政府參與的機會，逼得歐盟領導要公開呼籲俄烏和談不能沒有歐盟參與。

這一系列的舉措，並不是特朗普要與歐盟為敵，應是他談判的手段，先大力欺壓歐盟，討好俄羅斯，方使在俄烏談判或其後的美歐關係中，美國取得主動，且有更大的空間強迫歐盟接受美國的要求，把歐盟降為美國的附庸而不是盟國。對此，歐盟各國反應強烈，卻無可奈何。特別是特朗普用保守主義作為歐美的共同價值，替代以至否定民主黨政府提出的普世價值，以此拉攏歐盟內部右派勢力，方法有點像特朗普篡奪美國共和黨大權所為。特朗普拉攏歐洲右派，歐洲右派欣然迎合，借此奪取國內及歐盟的政權。特朗普借俄烏談判來向普京示好，便是收服歐盟的陰謀和戰略。收服歐盟以後，他當然可以對俄羅斯翻臉，再來對付俄羅斯與中國。這便會是他的外交大計的第二階段。

特朗普解決烏戰是把烏克蘭出賣，如同波蘭當年之被分割。俄羅斯應該接受，更會得寸進尺，爭取更大的利益和安全保障。美國之要拿烏克蘭稀土資源來抵償軍援支出，也主要是向外交代，未必可以成事。特朗普的目的只是速戰速決，去掉烏戰的負擔（政治與軍費），打擊歐盟，打擊拜登所屬的民主黨（上溯至奧巴馬、克林頓）勢力，一舉多得。

這是特朗普上任後外交的第一場大仗，似乎勝利在望，也是民粹意向所歸。俄羅斯不會反對，歐盟、烏克蘭無力抗拒，中國樂見其事。歐盟之後，下一步便會對付俄羅斯、中國與北韓，集中主力，先攻一敵，再依序及於其他。至於日本、印度親自上門討好，但如同特朗普回答印度記者提問那樣：「我聽不懂你說甚麼。」不在他現時考慮之內，便可不理。