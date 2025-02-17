美國副總統萬斯在德國慕尼黑安全會議上，對歐洲發動了一場不大不小的突然襲擊，抨擊歐洲在基本價值觀上嚴重倒退，直言其面臨的最大威脅並非來自俄羅斯或中國，而是歐洲國家自身對於言論自由的審查，以及疏於管理移民問題。

萬斯語出驚人、振振有詞，但不講事實根據何在、不講邏輯判斷，只拿羅馬尼亞去年底取消的一場大選結果說事，上綱上線美國和歐洲價值觀如何不同，威脅了歐洲的安全。萬斯的演講很像美國總統特朗普風格，東一榔頭、西一棒子，胡謅八扯，危言聳聽，大凡這種玩法，只有一時之效。萬斯的發言獲得特朗普誇讚，會場內引起小小騷動，然而很快過去，沒有人多留意他的「價值觀」之說，沒有人相信美國會認為最大的威脅不是中俄。

中國外長王毅在會議上強調，國際社會期待中美改善合作，全球性挑戰也需要中美攜手應對，這是中美兩個大國應該承擔的國際責任。王毅的發言切合慕尼黑安全會議的議題和精神，同時他也不理會萬斯如何在「中國威脅論」上轉腔調、做文章，欲達甚麼目的，而是明確表示中國希望美國能相向而行，但如果美國不願意，仍要對中國打壓和遏制，那中國也別無選擇，必將奉陪到底，必將堅定地維護中國的主權、國家尊嚴和正當發展權益，必將堅決回擊美國的單極和霸權行徑。這是特朗普上任以來對中國施展了多重打壓，中國外長毫不含糊而且措詞加重的回應，中方使用了「奉陪到底」、使用了「堅決回擊」。

隨着特朗普上台，中美博弈揭開了新的一頁。美國這邊沒有甚麼比拜登高明的新花樣，關稅戰、科技戰、高端企業戰、金融戰、軍事威脅、圍堵、遏制等等，統統「師老兵疲」、「三而竭」。反觀中方，高科技、高端企業、製造業、高尖端武器的驚人成果，層出不窮，國家綜合實力再上台階。特朗普「唔好彩」，他沒有一個好的開始。