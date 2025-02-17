中國外交部長王毅早前應約與美國國務卿魯比奧通電話時，贈予對方四個字「好自為之」，對方死要面子假裝沒聽見。於是乎，這次王毅在德國慕尼黑安全會議上索性亮明底牌：如果美國執意打壓遏制，中國別無選擇，必將奉陪到底。中國從來不怕鬼、不信邪，新中國就是在戰勝各種艱難險阻中發展壯大起來的。他並引述三句中國名言：「天行健，君子自強不息」、「他強任他強，清風拂山崗；他橫任他橫，明月照大江」、「任爾東西南北風，我自泰然處之，巋然不動」，這就是中國人的氣度、中華民族的品格。

這番話底氣十足，擲地有聲，大有「人若犯我，我必犯人」的氣勢，老美應該聽清楚了吧？不清楚不要緊，王毅建議他們找DeepSeek幫忙翻譯，自然會明白。實際上，自從新中國成立後，美國就糾集西方國家百般封鎖圍堵，甚至曾以聯合國軍名義在朝鮮戰場上與中國志願軍激烈廝殺，企圖將新中國扼殺於搖籃之中，結果呢？中國不但沒有被嚇倒，反而日益壯大，並重新站在世界舞台中心。老美不長記性，至今還在幻想遏制中國、壓垮中國，無異於癡人說夢。

時代不同了，美國可以從實力地位出發對其他國家發號施令，但在中國面前這一套絕對行不通。特朗普重返白宮後狂打關稅牌，其他國家大多不敢反抗，只能逆來順受，或百般求饒，尤其是日本和加拿大等國領導人，在特朗普面前奴顏婢膝，簡直卑微到了極點。只有中國泰然處之，不僅迅速反制，而且加倍奉還，充分展現一個大國的自信和底氣。面對中方強力反制，狂妄如特朗普也不得不收斂幾分，暫時不敢再輕舉妄動。畢竟其手上的牌已經不多，除了關稅似乎沒有其他板斧，而中國正是最不怕關稅戰的國家。

所以說，王毅「奉陪到底」的警告，絕不是外交辭令，更不是虛言恫嚇，今天的中國確實有此底氣。外交風格正是一個國家實力的展現，隨着中國綜合實力和國際影響力迅速提升，外交風格自然也要相應調整，總不能再一味強調韜光養晦吧？部分西方媒體大驚小怪，將中國外交形容為「戰狼外交」，只能證明自己淺薄無知。

這些年美國一再誤判中國，從鼓吹「崩潰論」，到渲染「威脅論」，無不荒腔走板。既然美方不能正視現實，中方只好把話說清楚，給老美好好補一課。