前國家主席胡錦濤主政期間，雖然中國的國際地位未如今天般隆盛，但畢竟社會穩定、經濟發展迅速，他施政的信條是三個字：不折騰。相對之下，當今美國總統特朗普也奉行三個字，就是「愛折騰」。此君四處播弄風雨，在他主政之下，美國不會有一天寧靜，世界也不會有一日是晴天。

特朗普這一屆任期只有4年，但他似乎甚麼都想推倒，也甚麼都想重建。在內政方面，他力主大量遣返非法移民，又要掃除同性、跨性和多性別的風氣，更想將聯邦政府開支大幅削減；在外交方面，他想吞併加拿大、購買格陵蘭、接收巴拿馬運河，近日更忽發奇想，說要將兵連禍結的中東加薩地區買下來，發展地產生意，打造新的黃金海岸。除卻領土野心之外，特朗普對經濟也有野心，他早前頒令，要對世界各國的輸美貨品徵收對等關稅。

以上種種「大政」，我只是隨手舉述，但也有8項之多，當中任擇其一，特朗普在4年任期內如能做妥，已是十分難能可貴，弄不好的話，甚至已足夠將美國折騰得元氣大傷。偏生特朗普以為自己是哪吒，有三頭六臂，樣樣都想做，更想8樣一齊做，豈不把國家弄得死去活來？

單說購買加薩再發展成地產項目，此舉便要將原居的巴勒斯坦人統統趕走，按照國際定義，這種做法已經屬於種族滅絕，非但阿拉伯國家不會接受，就連美國的歐洲盟友也不會接受，一旦實行起來，定然是盤根錯節，稍一不慎，就會搞亂世界秩序。然而，這只是特朗普的其中一種折騰，再數下來，還有二、三、四以至更多種。

況且，侵侵的點子層出不窮，說不定到本文刊出時，他又會提出另一個驚天動地的新搞作。