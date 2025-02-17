本港有的士團體近日醞釀罷工，抗議港府沒有規管網約平台白牌車，威脅若本周二還不回應，就會在下個月罷駛5天。回想2023年年底，的士業界同樣因為白牌車威脅罷駛。後來港府約見業界代表後，業界以感受到當局善意為由取消罷駛。一年多後，的士團體的訴求無變，但社會上幾乎聽不到支持它們的聲音。

無論是官員還是市民，目前基本上有兩點共識：一是香港的士業服務質素差，人所共知。大家都覺得的士司機不思進取，若真的罷駛，結果只會逼乘客焗坐網約車，加快送自己一程。二是網約車的歷史可追溯到十多年前的美國，後來在內地大行其道。近年香港向北望，在人工智能、低空經濟等創科領域流行學習內地模式。網約車合法化已是大勢所趨，港府肯定不敢再阻住地球轉。

香港網約車合法化的爭議已存在多年，當局過往一直未將其合法化，說白了是利益分莊。的士牌是早年港英政府的產物，一個牌照永久有效，可以世襲、轉讓、買賣，變質成為一種投資金融產品。若允許網約車合法化，等於是打破的士牌的鐵飯碗，會得罪很多金主，所以港府一直拖得就拖。

有意見指的士牌主真金白銀拿錢出來買牌，相當於交了保護費，理所當然要受到保護。問題是，港英在1964年開始以招標方式拍賣的士牌，幾十年前交給港英政府的保護費，不可能保一輩子。世上並無永恒不變的特權。說到底，整件事的背後是討價還價。港府規管網約車的草案將於年內提交立法會。這次被針對的網約車平台，剛南下攻港時只有的士，近期突然踩過界搞白牌車，之後本港的士業界就威脅要罷駛。雙方無非都是想開天索價，在稍後與港府協商時佔據有利的談判位置。