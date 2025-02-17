昨日講到，預計很快便會展開的俄烏戰爭和談，談判桌上的主角是美國和俄羅斯。烏克蘭即使獲准參與，亦只是個配角、閒角，以至任人宰割的肥豬肉。就像當年中國和英國就香港前途問題進行的談判般，香港人即使有份參與，也不代表有話語權。然而，香港當年只是英國的一個細小殖民地，烏克蘭可是一個獲國際社會承認的獨立國家啊！但種種迹象顯示，美國正在將烏克蘭殖民化、私有化。

美國總統特朗普已開口說了，希望從烏克蘭獲取稀土等天然資源，來抗衡中國的稀土出口禁令，而這些資源本應屬於烏克蘭人民的。烏國「戲子總統」澤連斯基表示，不介意以稀土換取軍援。但如此則不應只有美國，英國、德國、法國等都應該有份，惟特朗普明顯只想獨攬。

就俄烏戰事與俄方談判，理應是由烏克蘭做主，否則也應以整個北約的名義來開展，但特朗普硬是要由自己一國、一人獨攬談判權，事前未有徵得烏方授權同意，也將所有歐洲盟友甩開。唯一他提到的別國，竟然是被美西方質疑一直偏幫、暗幫俄方的中國，認為中方可為結束俄烏戰事作出貢獻，實在令人哭笑不得。

其實這沒有甚麼值得驚奇，就在與俄羅斯總統普京通電話前幾日，特氏才爆出了連以色列也感到震驚的接管加薩建議。特氏聲稱會將加薩重建成為海景豪宅兼旅遊度假勝地，但前提是要將該處的巴勒斯坦人逼走。有關做法即使算不上是種族滅絕，也是某程度的殖民地化或將別國土地私有化。

此外還有「收回」巴拿馬運河、收購格陵蘭、將墨西哥灣易名「美利堅灣」，以及開口埋口將加拿大稱作美國的「第51個州」等，都是特朗普殖民主義、美國帝國主義興起的表現！