中國人工智能（AI）推理模型DeepSeek自上月推出後引來全球關注，與美國頂級AI模型ChatGPT相比，兩者效能相若。DeepSeek在部分測試中表現更佳，開發成本亦大幅減低。在美國科技封鎖下，尖端AI晶片及製造設備被禁止銷往中國，令中國晶片發展處處受掣肘，在各種不利因素下，DeepSeek仍能製造出頂尖AI模型，實屬難能可貴。

DeepSeek的成功離不開國家及杭州市政府的大力支持。國家領導人前年提出「新質生產力」概念，提倡培育智能化產業，以科技創新為主導，為生產力增添科技內涵。杭州市政府在2021年發表《杭州市人工智能產業發展十四五規劃》，推出了算力設施建設、招攬智能人才等一系列措施，把杭州打造成具有全球影響力的AI頭雁城市。如今，杭州科企如雨後春筍般冒出，孕育出的科企如「杭州六小龍」，更引起海內外關注。可見杭州的成功有賴於超前的政策布局及規劃，才能為創科環境提供優質土壤。

國家明確支持香港建設國際創科中心，AI是值得大力推動的路向。目前本港財赤情況嚴重，要從「開源」和「節流」兩方面優化財政結構。我認為發展及應用AI技術正正能集兩者之大成，既協助香港發展新產業、增加收入，亦能減省不必要開支。據統計，去年公務員薪酬佔政府總經營開支四分之一，有不少聲音反映公務員編制充斥大量冗員，例如仍有二百多個打字員職位，引起市民嘩然。因此，精簡編內人手是政府當務之急。政府應認真整合公務員體系內可利用科技替代的工種和職位，利用科技減省政府支出負擔，協助公務員編制「瘦身」。

透過把AI技術和現有產業結合，推動產業創新，有助提升本地企業競爭力。金融業作為香港主要行業之一，應更積極投入科技創新，鞏固香港作為國際金融中心的地位。如讓AI收集及處理數據，分析客戶行為和偏好，推出更多個性化及定製化理財產品，刺激市民消費意欲，增強經濟動能。

特區政府近年積極於大灣區展開多項醫療科研項目，我對此十分贊同。跨境醫療協同合作有助AI技術在香港醫療領域的普及化，如藥物研發及醫療器械等範疇，為市民提供更優質醫療服務，協助打造本港成為國際醫療創新樞紐。我在立法會會議上曾建議當局積極推動科技與醫療結合；早前亦與多方合作推出「AI牙科檢查服務」，平板電腦能僅憑照片在數秒內分析長者牙齒情況，服務受到地區長者歡迎，可見AI醫療應用和普及化並非天方夜譚。

我相信DeepSeek的成功正好為香港帶來啟示。早前京官南下視察河套深港創新建設，可見中央對香港科創發展高度重視。政府亦應積極配合國家大局，持續投資本地科創公司發展AI，培養本地科創人才，並推出具吸引力的政策和稅務優惠，吸引科創人才及公司來港，邁向成為國際科創中心的道路。