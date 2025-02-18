正論：青年人不似朝陽　遇困感孤獨無援

聯合國對青年真正的定義是15歲到24歲。這個歲數的青年，從青春期、反叛期步入24歲，如果不是追求更高的學歷，通常都會到社會尋找工作，邁向人生另一階段。上世紀七、八十年代，大學少，競爭難免激烈，能完成大學學位的畢業生，確實是「天之驕子」，他們即將畢業時已有大公司的獵頭到大學「搶人才」，很多筍工等着他們；然而，時至今日，香港的專上教育已十分普及，大學生多了，自然沒有那麼吃香。

早年內地有幾句順口溜：「博士滿街走，碩士多如狗，學士去遛狗」，使人聯想到「知識無力感」而不是「知識改變命運」，失落情緒怎會不油然而生？當然，每年香港中學文憑考試（DSE）放榜，報章爭相報道的「超級狀元」故事，10個有9個爭着要讀醫卻是另一回事。事實上，香港的青年，更多是要面對學業、就業、創業及置業等「四業」困難。最新的調查結果發現，青年持消極人生觀近年有上升趨勢，認為自己人生觀消極的比率由2020年的24.6%，上升至2023年的32.6%，增加8個百分點。面對「四業楚歌」，試問他們還能夠揚眉說「長江後浪推前浪，一代新人換舊人」嗎？能夠感到「你們青年人朝氣蓬勃，正在興旺時期，好像早晨八九點鐘的太陽」嗎？

如今的年輕人即使肯捱肯拚，可是生活在香港着實不易，衣食住行樣樣貴，剛大學畢業出來打份工，若不是同父母住，根本交不起租，更遑論供養父母，月尾不伸手問父母預支多少的，算是「叻仔叻女」；至於要儲錢買樓，更是天方夜譚，不是嗎？即使近年樓價下調，納米樓依然動輒要三、四百萬元，根本不是月入萬多二萬元打工仔可以買得起！況且，若不是打政府工，打私人公司工的，分分鐘面對裁員壓力，飯碗隨時不保，試問怎敢輕言「置業」？結婚、生仔變成遙遠的事，換言之，年輕人難以向上流動，見不到希望、曙光，怎會像八九點鐘的太陽？

至於創業，疫後香港經濟復甦不如預期，吉舖處處，睇見都淒涼！而創業結構更逐漸趨向單一化，令年輕人缺乏新的就業和創業機會。政府近年大力鼓吹年輕人不妨融入大灣區，「走出去」就可以拓寬新一代的出路。講就易，畢竟「體制差異」是個大挑戰，大灣區內的11個城市各有所長，在實際融合的過程中，或會造成競爭多於合作。有論者亦指出，過去珠三角地區早已多次嘗試合作，無奈區內眾城市未能協調，而導致最終各自發展，未能充分發揮協同效應。政府若真要幫青年在大灣區創業，顯然要多做些實事，一句「走出去」只會讓他們如無頭烏蠅，根本走不出創業光亮前途！

至於今年首次引入「你有困難時，沒有人可以幫助你」的命題，33.6%的受訪青年表示同意，反映青年的精神健康需要各界持續關注與支援。青協建議建立青年與社會的正向連繫，鼓勵青年關心社區和公共事務，並開拓世界視野，發揮社會影響力，以應對未來挑戰。這方面要各方真誠付出，尤其政府對年輕人這批社會棟樑，更應多加扶持，一句「走出去」太過空幻！試問大多數青年感孤獨無援，又欠朝氣活力，社會怎會有前途？