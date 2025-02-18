世界視線：美防長努力解釋　新政府霸權構思

美國國防部長海格塞斯日前在布魯塞爾的記者會上，充分表明美國對俄烏戰爭及北約的立場，他強調北約的戰略目的是避免強權在歐洲衝突，要阻嚇核子和非核侵略，故它必須鞏固自己的硬實力，如果阻嚇失敗，就要擊潰任何對盟友的威脅。而這方面靠的不是價值觀，而是硬實力，他諷刺價值觀不可當炮彈發射。在如今戰略現實的迫切性下，要達到這方面要求，歐洲盟國須大幅增加國防開支，由目前佔本國GDP的2%增加至5%，以加強軍工基礎，提升軍事科技及應對能力。

海格塞斯這番開場白，表明特朗普執政團隊非常不滿拜登政府激化俄烏戰爭，糾集一眾盟友圖消耗俄羅斯不成功，反而增加了美國面對核戰的威脅，如今要退回到北約阻止核戰及非核戰的功能。

當被記者問及特朗普政府主張俄烏議和，是否向俄羅斯總統普京讓步？海格塞斯指出，俄羅斯2014年侵吞克里米亞，2022年開始進佔烏東，分別是在民主黨的奧巴馬及拜登執政時期，說明他們錯估了形勢及普京的實力，引致戰場上的失利。他表示，正因為特朗普「以實力出發」，如今才能有望促使普京和澤連斯基接受議和。

海格塞斯同時指出，議和是基於尊重硬實力基礎下的現實，是一種「現實主義」，正是烏克蘭及西方已作出很大的投資和犧牲，如今只有議和才能使雙方都不能為所欲為。這其實就是先承認俄方在戰場上的優勢，議和是要給烏克蘭安全保證，不致耗盡。

這個現實主義的立場，正符合國際關係理論大師米爾斯海默的判斷，拜登政府挑起與核子大國俄羅斯的戰爭不能獲勝，是重大的外交錯誤，所以要議和。他更指出，議和可實現美國在烏克蘭的投資機會，比一些可能存在的政治承諾及價值觀更實在，這連普京也能理解。由此亦可看出特朗普「無利不起早」的商人性格。

最後，海格塞斯申明美國不會離棄歐洲，但歐洲要終止濫用美國龐大軍費開支所提供的「和平紅利」搞福利主義。歐洲的北約國家加大軍費開支，在防衞上有「比較優勢」，才可制衡俄羅斯。就如日本、南韓、澳洲、菲律賓等，在亞洲一樣可以有效威懾中國。而美國在這個框架下，可有效維護歐亞兩個區域的和平。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻