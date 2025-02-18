烏克蘭停火談判是事在必行，但歐盟與烏克蘭都有可能被美國排除在外。現有的訊息是談判會依俄羅斯的要求，變相地讓俄羅斯以勝利來結束戰爭。或許分割烏克蘭領土還有談判餘地，但歐盟與烏克蘭會是最大輸家。

3年苦戰最後要割地求和，烏克蘭還賠上人命財產，欠上巨債，談判後仍要面對勝利的俄羅斯的競爭和威脅，德、法、意等大國可能就此逆轉對俄關係，由制裁排斥再回轉到合作。特別是德國，若有政權更替，與俄羅斯多會重拾進口天然氣的合作，扭轉現時能源供應受制於美國高成本進口的困境，同時亦可以壓抑歐盟機構中親美勢力的氣燄，讓歐盟回到烏戰前的政治格局與戰略發展，這對它們也未嘗不是好事。

不過，歐盟中有一些國家強烈仇俄、反俄，這樣的大局轉變令它們極其不安，要它們的執政勢力改變立場也不容易，因為它們反俄、仇俄的政策與言論極端，且還是理直氣壯，近似信仰。

因此，北歐與波羅的海合共8國特別發表聯合聲明，意圖改變歐盟的政治轉向。8國是瑞典、挪威、芬蘭、丹麥、冰島、愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛，相信是由其中最強大的瑞典領導。波羅的海三國反俄最激烈，也面對俄國的最大威脅，是聯合聲明的主幹。聯合聲明強調俄羅斯在烏克蘭的侵略戰爭不是孤立事件，其結果將根本地重塑歐洲與跨大西洋的安全架構，影響深遠。他們要求烏克蘭戰勝俄羅斯，主張更大力地對烏軍援。此外，堅持停火談判中歐盟一定要積極參與，不讓美俄出賣烏克蘭與歐盟利益，也要求歐盟建立強大集體安全防禦系統，與俄對抗，且不僅在軍事層面，也包括其他領域。這便是：一、與俄脫鈎；二、與俄永世為仇，直至戰勝俄羅斯（以至實行歐洲的一些激進政治主張，分解俄國來分而治之）為止。

特朗普政府暫不與俄羅斯作戰，8國所求的是歐盟起來抗俄。8國實力弱，不足以與俄作戰，更遑論戰勝，若把歐盟拉入與俄的長期鬥爭，勝算也不高，結局也會如烏戰的兩敗俱傷。

8國的聯合聲明是絕望中哀鳴。大國外交中，小國無任何作用。在歐盟內，或許8國有些影響，但只佔27國中的少數，也缺德、法、意、荷等大國的支持。在美國背信忘義底下，歐盟大國必然對親美的歐盟組織作反，8國是無力改變大局。