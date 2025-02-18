美俄就烏克蘭和平談判即將在沙特召開，而不僅當事國烏克蘭或被排除在外，就連歐洲各國也無法參與，這種難堪的待遇讓倚賴美國數十年的歐洲人開始驚覺：美歐聯盟是否面臨瓦解的命運？

二戰結束後，為了對抗前蘇聯，美歐以北大西洋公約組織為核心，緊密連結成為主導世界的聯盟。數十年間儘管並非每次歐洲和美國都能齊心協力，但大體上美國在採取任何行動前都會考量到歐洲的利益，歐洲也慣常倚靠美國的強大軍事力量，這使得歐洲不必花太多的成本在國防預算上，又可以獲得安全的保障，從而促成了歐洲的繁榮。

然而特朗普第一任時便不斷抱怨歐洲在佔美國便宜，要求各國必須付出更多，當時歐洲國家採取的是「拖」字訣，想方設法以拖待變，最後終於拖到特氏下台。這次特氏捲土重來，歐洲各國開始認真考量應增加軍事預算，但他們沒想到的是，特朗普2.0居然堂而皇之地無視歐洲的利益，明擺着只要對美國有益，就算犧牲歐洲也在所不惜。

於是北約秘書長呂特只好出面要北約成員「停止抱怨，提出具體解決方案」。法國總統馬克龍緊急召開歐洲峰會，商討被美國丟包後該如何因應？立陶宛前外長直言：「美國不再保證歐洲的安全。」德國前駐美大使甚至表示，特朗普政府恐怕不是朋友，而是敵人，他說：「也許歐洲需要被電擊，被震撼到更積極主動和自力更生。」

北約與美歐聯盟真的會在一片被突襲的驚慌聲中畫下休止符嗎？目前看來還未蓋棺論定。歐洲要跳脫80年來對美國的倚賴，走上自己的道路，談何容易？而掌握歐洲仍然對美國有利。只是雙方的互信基礎會逐漸趨於薄弱，至少在特朗普4年任內，這個情況恐怕很難改善了。