美國總統特朗普日前與俄羅斯總統普京首次通話後，緊接着便與烏克蘭總統澤連斯基聯繫，不過看上去更像是「通報」而非協商，令基輔政府面臨日後被邊緣化的風險。相對而言，普特二人通過此次外交互動各取所需，普京更有機會成為大贏家。

自從2022年俄烏戰爭爆發以來，俄羅斯一直遭到西方制裁和孤立。這次特朗普主動聯繫普京討論停戰問題，縱使暫時未有實質成果，但對克里姆林宮來說，在外交層面已是一大突破，讓俄羅斯找到了打破歐美孤立的契機。對內方面，普京政府亦借此次通話重新獲得與美國平等對話的機會，並有可能通過後續談判推動解除部分制裁，有利普京向國內民眾宣傳，提升自己的民望。

事實上，俄羅斯在俄烏戰事談判中的核心訴求，是保留已佔領的烏克蘭領土，包括克里米亞和烏東四州。特朗普聲言「恢復至2014年前邊界不現實」，暗示美國可能默認俄方對佔領區的控制。他公開支持「烏克蘭不可能加入北約」的立場，亦與俄羅斯的長期訴求一致。若美俄兩國在後續談判中達成相關協議，將在一定程度上鞏固俄羅斯在烏克蘭的地緣政治利益。值得注意的是，普京已提出邀請特朗普訪問莫斯科，若果成事，將標誌美俄關係出現重大轉折點，直接對抗的風險大為減少，令俄羅斯在地區事務中更具主動性。

特氏曾多次批評歐洲在防務領域搭便車，要求歐洲盟友在烏克蘭問題上承擔更多安全責任，這次他繞過歐洲直接與普京談判，進一步凸顯美國優先策略。歐盟實際上已和烏國一樣被美俄邊緣化，北約內部的分歧亦很大機會因普特通話進一步加劇，變相削弱對俄的威懾。這次普京有望一笑到底。