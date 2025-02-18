俄烏戰事將屆滿3周年，美國國會眾議院外交事務委員會主席麥考爾日前證實，美俄代表即將喺沙特阿拉伯會面，討論如何促成終戰。美國政府烏克蘭和俄羅斯問題特使凱洛格補充，參與方不包括歐洲在內，佢嘅講話引來歐洲各國領袖反彈。

凱洛格提到參與方不包括歐洲在內，理由係美方不希望談判變成大組討論，不過會把歐方利益納入考慮範圍，而烏克蘭代表當然會出席，如果不讓基輔參與屬愚蠢決定。事實上，即使有烏國代表出席，哪又如何？烏克蘭根本已遭美國遺棄，肉在砧板上，只能讓美國為所欲為，而俄羅斯到嘴的肥肉（所侵佔的烏克蘭土地）亦肯定不會吐出來。

侵侵早前提議烏克蘭能以稀土換取美方援助，烏總統澤連斯基上周六喺德國慕尼黑表示，烏方尚未準備好與美國簽署礦產協議，理由係內容尚未包含基輔希望納入、旨在保護其利益的條款。美媒則引述消息報道，烏克蘭官員正在草擬另一個提案，可以讓美方獲得更多天然資源，換取提供安全保障。

戲子總統乃「亡國之君」，仲有乜好堅持吖！之不過，佢仍然死雞撐飯蓋，說無意放棄加入北約，又強調烏克蘭永遠不會接受未經烏方參與的協議，有關原則也應該適用於全歐洲。阿哥，到了這刻，若然戲子總統還有得揀，咁佢就係老闆喇！實情係歐洲諸國例如英國、法國，據報正牽頭制訂向烏克蘭派遣部隊的計劃，協助執行未來達成的協議。然而，各國就動員兵力亦有各自的限制，正如愛沙尼亞防長佩夫庫爾向美媒表示，有關研究仍在非常早期階段。事實上，歐洲各有各難唸的經，經濟衰退自顧不暇，還要派遣部隊赴烏自討苦吃？俄烏終戰，到頭來還是侵侵同普京的較量。