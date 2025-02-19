世界視線：善用特朗普議和　歐俄可望減衝突

美國副總統萬斯日前在德國慕尼黑安全會議上致詞，強調歐洲最大的威脅不是來自中國或俄羅斯，不是任何外部力量，而是來自內部，批評歐洲正捨棄一些最基本價值、一些與美國共享的價值。

萬斯批評羅馬尼亞憲法法院去年底裁定總統選舉投票結果無效，被歐盟高層嘉許為可作示範，避免其他盟國有同樣情況出現；也批評歐盟成員國以仇恨內容為由關閉社交媒體，打壓言論，背離保護言論自由的基本價值觀。他批評大會禁制德國所謂極右及極左的議員參與討論，亦表明美國和歐盟成員國一樣，不能不尊重民意加強控制非法移民，以減少其中的不法分子對社會的傷害。

與會的歐洲政要，本來期望萬斯會更細緻解釋特朗普要求歐洲國家增加軍費開支的幅度，以及俄烏議和如何體現歐洲整體安全，達成和議後北約的聯防構思，但萬斯並沒有提及。相反，他會後竟親自接觸德國極右另類選擇黨黨魁魏德爾，卻拒絕了德國總理兼社民黨領導人紹爾茨的會面邀請。有特朗普政府內部官員表示，這是因為紹爾茨執政已時日無多。紹爾茨嚴厲批評萬斯在安全會議上的發言，德國執政團隊則認為，萬斯在距德國大選僅一星期接觸另類選擇黨，無疑是不當的助選行為。

此外，萬斯及美國防長海格塞斯有關俄烏議和的言論，令烏克蘭、歐盟及不少成員國政府不滿，因為它們期望可以成為參與議和的合法代表，但如今特朗普繞過它們與俄羅斯總統普京通電話，亦未表示在沙特展開的和談會有它們的代表。不過，這並不表示歐盟成員國及烏克蘭沒有角色，因為和議的執行需要波蘭、白羅斯、斯洛伐克、匈牙利、羅馬尼亞及烏克蘭，與俄羅斯就軍備及駐軍等問題協調，以保障能有效執行。

事實上，特朗普面對拜登政府激化俄烏戰爭的三大錯誤：只為消耗及孤立俄羅斯而沒有清晰目標、軍事支援烏克蘭考慮及計算不足、沒有終戰議和的策略，而這一切都要特朗普承擔及解決。

至於北約歐洲成員國所犯的錯誤，是因仇俄而誇大俄國的侵歐野心，卻面臨失敗及經濟衰退，如今不能再犯的錯，是墮入華府要求增加軍費藉以售賣軍火的圈套。相反，歐洲及烏克蘭應透過特朗普推動停火議和，終止歐俄的軍事對抗，減少衝突，達致歐洲和平及烏克蘭中立，各國才能有真正的繁榮。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻