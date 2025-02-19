娛圈單打：GD綜藝都撈埋　其他明星點樣捱

GD一出手，就知有沒有！K-Pop天王G-Dragon事隔7年強勢回歸，除咗舞台演出令人目不暇給，綜藝亦係佢嘅拿手強項。由GD本尊聯同金牌製作人攜手炮製嘅全新綜藝節目《Good Day》，周日已經開播，最高收視率達到6.2%，奪下同時段所有綜藝及戲劇檔第一名，請鼓掌！

都話GD係全能之神，就連綜藝感都係滿瀉！《Good Day》既展現GD音樂以外嘅一面，同時又離不開佢對音樂嘅初心，加埋跟朋友之間嘅搞笑情誼，總之就係輕輕鬆鬆個半鐘，絕對老少咸宜！

之所以有製作綜藝嘅念頭，GD坦言，小時候睇年尾嘅電視台音樂祭，都會見到大班歌星手牽手喺台上唱歌，非常暖心，可惜呢類節目喺佢成名後反而冇晒。於是佢就諗，與其懷念，不如由自己牽頭，製作一個讓藝人團結一起嘅節目。最後會唔會出現所有嘉賓同GD大合唱，成為一大看點。

當然，最令人捧腹，首推「零錢CP」相隔11年再喺「韓國廟街」重聚。當想年，GD同鄭亨敦創出《無限挑戰歌謠祭》CP傳奇，今次鄭亨敦再次為GD打造時尚造型，豪擲廟街版寶石戒指、廟街版香奈兒、廟街版頭巾等等，GD逐一穿上身，絲毫沒有違和感，果然「Fashion嘅完成度在臉」係冇錯！

至於另一焦點，就係GD及金秀賢呢對神仙組合同框！二人都係88年出生，私底下也見過一面，但苦無機會進一步成為朋友。喺前輩曹世鎬牽線下，二人喺健身房培養感情，大玩「腿張開」鍛煉下肢訓練，笑到GD標淚，建立友誼成功達陣！