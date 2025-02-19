美國對中國打關稅牌無效，最近又轉而狂打台灣牌。特朗普上台後美國軍艦首次通過台灣海峽，美國國務院官網更刪除了「不支持台灣獨立」字句。與此同時，美日韓外長也在慕尼黑安全會議期間發表聯合聲明，聲稱支持台灣「有意義地參與適當國際組織」。加拿大有樣學樣，派出殘舊不堪的渥太華號老爺軍艦穿越台海；而日本法務省則允許台灣出生人士在戶籍的國籍欄改為標示「台灣」。很明顯，美國及其附庸國這一連串小動作絕非偶然，而是有備而來，無非想再度炒熱台灣問題，製造新的亂局，令中方難堪。但他們顯然高估了自己的能量，今天的中國擁有足夠實力和信心應付任何外來挑釁，豈會被這些小小伎倆嚇倒。

事實上，美國也只能耍弄小伎倆，因為實在沒有其他板斧。刪除「不支持台灣獨立」字句又能怎樣？難道美國要和台灣建交？難道美軍要和解放軍打一場？諒老美沒有這種勇氣。至於日韓加等附庸國也來刷存在感，更是可笑不自量，他們除了狐假虎威，還有甚麼本事？加拿大海軍渥太華號護衞艦是上世紀90年代建造的老古董，已多次在台海和南海攪局，真可謂丟人現眼，解放軍隨便一艘導彈驅逐艦都可以將其碾壓。

當然，台灣當局對美國的小動作還是很興奮的，其外事部門忙不迭感謝特朗普政府「對台海和平穩定、台美經貿科技夥伴關係以及台灣國際空間的承諾」。這分明是阿Q精神，老美眼裏只有自己的利益，哪有甚麼承諾。特朗普已多次點名台灣偷走美國晶片生意，除了威脅對台灣晶片徵收100%關稅，還想將台積電變成美積電，這是人盡皆知的事實，而台灣當局還在感謝美國政府的「承諾」，不是很可笑嗎？

美媒透露，美國政府正推動台積電與英特爾組成合資公司，意味着高端晶片技術、人才和產業鏈將加速流向美國。為了討好特朗普，台積電日前更首次在美國舉行董事會，看來變成美積電的日子已經不遠了。台積電既是台灣人的驕傲，更是台灣經濟的護身符，素有「護島神山」之稱，一旦被美國搶走，台灣還能依靠甚麼？

明眼人都知道，美國只是把台灣當作遏制中國大陸的棋子，等到壓榨乾淨，失去利用價值，就會變成棄子。台灣當局一廂情願地將美國視為「盟友」和「夥伴」，不是太傻，就是太天真。