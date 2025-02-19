馬斯克查數又有驚人發現！其領導的政府效率部調查美國社保系統發放福利情況，駭然發現社保數據庫人口比美國總人口還要多，而且竟然有300多歲的「老人」領取社保！美國濫用國庫的情況有多嚴重，從此又可見一斑。

果然，有了AI之後，再隱蔽的造假也無所遁形。馬斯克指出，美國官方社保數據庫顯示有3.98億「活人」，但美國政府官方數據表明該國人口僅為3.41億，即社保系統數據足足多了數千萬人。此外，社保數據庫中標記為活人的年齡層中，有134.5萬名150歲至159歲老人，160至169歲的老人也有逾12萬人，超過200歲的甚至達到2,786人。

其中，一名240至249歲的老人和一名360至369歲的老人最為驚人。300多年前，美國還未立國，北美還是歐洲殖民地。馬斯克嘲諷，或許幾百歲的「吸血鬼」正在領取美國政府福利，並形容這是有史以來最大欺詐。

外界看到這些情況，可能覺得荒謬又好笑，但這正是美國的真實亂象。從中亦可知，美國政府每年的巨額開支，究竟有多少是冤枉來、瘟疫去。

正因為特朗普夥同馬斯克直捅馬蜂窩，揭出種種光怪陸離的爛帳、壞帳、糊塗帳，已經觸動了各個利益階層的神經，起碼有14個州政府入稟控告馬斯克違憲，惟馬斯克無意收手，特朗普亦表明支持到底。政府效率部打算再下一城，尋求獲准進入美國稅務單位系統，一旦獲批，勢必掀起全國政商界風暴。

有傳聞指政府效率部起用的6名核心青年兵實為黑客，即使沒有正式司法許可，他們亦會照樣「駭入」各部門查數。是耶非耶？特馬二人又會否因此遭遇不測？大家不妨等着瞧。