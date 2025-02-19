少林派號稱武學至尊，天下功夫都是自此而出，但假如有一天，少林寺不停添磚補罅，一會兒加固大門，以防高手來襲；一會兒又填塞溝渠，以免竊賊有可乘之機。要是如此，少林寺還能叫做少林寺嗎？這個武林泰山北斗顯然已失去自信，變得畏首畏尾，恐怕它的地位很快會被取而代之。

今日的美國正是這般模樣，華盛頓政府好像沒有正經事好做，終日就是疑神疑鬼，擔心中國崛起會威脅其地位。該國平均每一、兩個星期，就要製造出新事端，目的便是要打壓或防堵中國。

譬如特朗普上任至今只有一個月，他已接連對華出招。先是迫令中國短片分享平台TikTok，要將半數股權售予美資公司；接下來，又強行要巴拿馬退出中國牽頭的「一帶一路」倡議；未幾，更對中國徵收新關稅，要在現水平上再加10%。

早前，美國更突然勒令當地郵政局，停收所有來自中國和香港的小型包裹，這項政策看似勢挾風雷，但未夠一日便宣告取消或延後，不惜打倒昨日之我。另一方面，中國推出人工智能（AI）語言模型DeepSeek，美國便馬上有國會議員提出，擔心美國的用戶資料被竊取，要求禁止在當地使用。

美國是目前世界上唯一的超級大國，好應該表現出大國應有的風範，如此「船頭驚鬼，船尾驚賊」，未免太過丟人。日防夜防終究也是沒用，正所謂「久守必失」，倒不如展現出大國氣魄，歡迎挑戰，也歡迎競爭，唯其如此，才能長久廁身於世界強國之林。

事實上，過去的中國也曾經閉關鎖國，後果如何，歷史已經作了最佳的說明。但願美國的執政者多認識世界以至中國歷史，並能以史為鑑。