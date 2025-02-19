由發達國家組成的七大工業國集團（G7），1997年批准俄羅斯加入而變身為G8，但在2014年克里米亞危機後，又把俄國踢出局並回復G7。有意和俄羅斯修補關係的特朗普，日前聲言當年的決定錯誤，力邀俄羅斯重返G7陣營。不過目前來看，俄羅斯回巢的可能性不大。

G7成員國皆為國際大國，它們以往定期會晤和討論全球面臨的重大政經問題，對世界局勢走向起着關鍵性的作用。特朗普這次向普京政府拋出橄欖枝，說白了就是希望改善美俄關係，以便華府從歐洲抽身，專心在亞太排兵布陣圍堵中國。對克里姆林宮政府來說，這個建議具有一定的吸引力。俄國倘若能重新加入G7，將可緩和與西方的緊張關係，營造穩定的周邊環境。

但眼下俄烏戰爭持續，G7中的歐洲國家如德國、法國，皆非常抗拒特朗普的建議，擔心在未停火的情況下接納俄國，等於是變相認可普京近年發起的對烏軍事行動。換言之，只要俄烏衝突一日不停止，歐洲都不會支持俄羅斯重返G7，否則會引發內部尤其是東歐國家的安全焦慮和強烈反對。

即使歐洲國家接納俄羅斯，莫斯科對重返G7也未必有太大興趣。G7強調民主、人權等西方價值觀，當年拉攏俄羅斯加入，就是希望西化俄國。不過，俄羅斯近年與西方陣營在意識形態上的分歧已難以調和，克里姆林宮政府認定G7本質上是一個反俄集團，重返該陣營意味着要接受西方主導，這對俄國來說意義不大。

近年國際格局呈翻天覆地的變化，新興經濟體崛起，使得G7代表性不斷下降，國際影響力日漸式微。普京更願意投身金磚國家、上海合作組織等多邊機制，這些平台的理念與俄相近，吸引力更大。