之前名不見經傳的美國副總統萬斯，日前在德國舉行的慕尼黑安全會議上一鳴驚人。當台下一眾與會歐洲國家領袖、包括正擔心會被美國離棄的烏克蘭「戲子總統」澤連斯基，均希望從萬斯口中了解其「主子」總統特朗普心裏的俄烏停火方案時，萬斯卻選擇趁這個公開場合向一眾歐洲領袖開火。

除了未有披露停火方案細節，對於拜登政府與主流歐洲領袖琅琅上口的中俄威脅，萬斯也近乎隻字不提，強調歐洲面對的最大威脅在內部，包括對言論自由、民主制度的打壓和移民氾濫成災。例子包括羅馬尼亞以懷疑受到俄方干預為由，腰斬進行中的總統選舉，並拒絕承認由右翼候選人領先的首輪投票結果；以及批評德國主流政黨表明拒絕與極右政黨合作，將會議東道主德國「踩到上心口」。

多位與會歐洲領袖似乎都對萬斯的發言感到措手不及，除了未有鼓掌致謝之外，就不懂得怎樣即時回應。部分人呆了好幾個小時，甚至等到翌日瞓醒才想到如何反駁反擊，皆因他們已被拜登、歐盟委員會主席萊恩、北約前秘書長斯托爾滕貝格等極端反俄、反中人士洗腦洗了太耐，一時間未能適應老大哥美國變天後的新形勢、新皇曆，即使經歷萬斯的咆哮還未完全清醒。

法國總統馬克龍算是最早瞓醒的一個，早於拜登時代他已主張歐洲要自立自強，建立自家的聯合軍團應對俄羅斯的安全威脅，避免過度依賴美國及向老美「跟車太貼」，盲目與中國脫鈎斷鏈。但當時其他大部分歐洲領袖都將他當成傻瓜，或是基於短期的政治和選舉利益而故意裝作聽不懂。馬克龍在「慕尼黑訓示」後緊急召集歐洲各國領袖開會商討對策，據悉報名者眾，惟似乎為時已晚。