俄烏和談忽然之間變得十分喧嘩熱鬧，因為除了美國、俄羅斯係主角，烏克蘭總統澤連斯基亦將訪問沙特阿拉伯，但他表示沒有計劃在沙特與美俄官員會面。英國首相施紀賢日前到巴黎出席緊急峰會商討俄烏局勢，佢16日喺報章撰文，表示英國已準備好在必要時派遣英軍維和部隊赴烏，協助確保英國與歐洲安全。

法國總統馬克龍召集歐洲領袖如施紀賢、德國總理紹爾茨、歐盟委員會主席萊恩等出席緊急峰會，相信最重要都係商討烏克蘭問題，譬如俄烏若真係停火，俄羅斯會否把矛頭指向歐洲？呢，澤連斯基明知烏國已成為美俄砧板上的肥肉，於是又危言聳聽，美媒日前播出其專訪，佢煞有介事指烏克蘭情報顯示，普京計劃今年舉行一場有多達15萬人參與、大部分在白羅斯境內的大規模「練兵」，至於時間，可能是今年夏季。戲子總統又警告，這就像俄軍2022年2月24日入侵烏克蘭前，以練兵為由集結兵力的情況；存在風險的可能是波蘭和立陶宛，因為佢哋與白羅斯接壤，過去曾被蘇聯攻佔。

澤連斯基眼見烏克蘭自身難保，於是宣稱俄羅斯會對北約開戰，並指歐洲的北約成員國倘若沒有美國支持，軍力不足以自保，佢主張當下須建立歐洲軍隊。阿哥，你若然咁醒，就唔使淪落到如此田地啦！依家只能任由普京與特朗普主宰烏克蘭，好似分豬肉咁各取所需。

美國國務卿魯比奧指歐洲將會參與談判，特朗普則指希望見到俄烏戰爭能以某種持久，以及烏克蘭主權受保護的方式結束。其實這都是廢話，俄烏的所謂「和談」，就如德國哲學家尼采所說：「這個世界，沒有真相，只有視角。」弱肉強食，在強者的視角，怎可能有真相，有的，只是真實的利益！