世界視線：中與庫島協議　惹新西蘭不滿

位於南太平洋、與新西蘭有「自由聯合」關係的庫克群島，最近成為新西蘭輿論熱議的焦點，原因是庫克群島總理布朗辦公室公布，與中國簽署全面戰略夥伴關係協議，涉及的合作發展範圍包括貿易、投資、旅遊、海洋科學、水產養殖、農業、基礎設施適應氣候變化的能力以及防備災害等。

雖然文件還未公布詳情，但新西蘭政府及傳媒對事件表示關注，認為庫克群島政府沒有事先和新西蘭協商，更有鷹派傳媒人提出：「新西蘭應否為此入侵庫克群島？」也有逾400人在庫克群島國會外示威，抗議這可能危及主權和跟新西蘭的關係。

今次事件引起西方如法國、美國以及新西蘭的關注，是因為它們在南太平洋有勢力範圍，此舉被視為中國介入南太平洋的競爭。雖然中、庫均表示協議只是經濟合作，不涉及安全和防務，亦不針對任何第三方，但法國媒體就聲言這標誌着「中國正試圖擴大其在太平洋戰略地區的外交、經濟和軍事影響力， 挑戰美國、新西蘭及澳洲的歷史影響力」。

庫克群島面積只有236平方公里，人口約1.5萬人，但它有近200萬平方公里專屬經濟海域。有媒體報道，庫克群島政府已向3家中國公司頒發許可證，允許它們勘探其海底鎳和鈷等金屬結核礦藏，這些金屬被廣泛用於電動汽車電池的生產，因此引起西方極大關注。

其實有關協議的合法性不容置疑，因為庫克群島和新西蘭於1965年就建立了「自由聯合」關係，即庫島政府除了外交和國防，就是自治政府，而美國前總統拜登於2023年承認庫克群島為主權獨立國家，此舉是想彰顯它和烏克蘭一樣，可以和任何國家結盟。

2023年11月27日上台執政的新西蘭國家黨，立場上明顯親美，傳媒的爭論集中於它的矛盾外交取向，一方面跟隨華府的仇中抗中，另一方面又得益於中國是新西蘭最大貿易夥伴。事實上，中紐早在2008年就簽署自由貿易協定，於2022年更有升級版，而美國一直拒絕和新西蘭簽署自由貿易協定。中紐經濟互補性強，中國更成為澳洲之後新西蘭的第二大投資國。

如今特朗普重返白宮，到處挑起火頭，新西蘭輿論界有強烈聲音提醒政府，須提防會被迫出資抗中，破壞中紐關係，影響經濟發展，故此不宜插手中國和庫克群島之間的經濟事務。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻