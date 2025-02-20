正論：檢控質素泥沙下　律政司愧對天下

律政司高薪厚祿，年年向政府索錢開位，到頭來檢控質素泥沙俱下。最新一例，是發生於2018年的北角保母車溜前致多人死傷慘劇。涉事保母車司機當時只被票控無拉好手掣，輕判罰款和短暫停牌。直到4年後，律政司始加控危險駕駛致死等多宗罪，遭辯方質疑為不公平。昨日法官頒令永久擱置本案程序，怒斥控方陳詞斷章取義，胡說八道。律政司做事是是但但，錯漏百出，多條人命死得不明不白，堪稱法治之恥！

該宗慘劇令人記憶猶新，儘管涉事保母車司機曾以身擋車受傷，惟事件最終導致5死兩傷，多個家庭因此破碎。律政司一直只以輕微罪名票控司機，直到2022年死因庭研訊到了尾聲，始忽然檢控司機危駕致死等7宗罪，遭辯方質疑為一罪兩審。最終法官認同辯方睇法，怒斥控方混淆法律原則，引用不適當案例，有誤導法庭之嫌，會考慮投訴，同時批准辯方可獲訟費。

很明顯，律政司最初放生涉事司機，事隔多年始才加控嚴重罪名，猶如如夢初醒。法官頒令永久擱置本案程序，司機獲終極放生，當中的法律依據，普通市民未必完全明白，但多條人命死去，司機幾近不用負上法律責任，卻是不爭的事實。

歸根究柢，就是律政司檢控馬虎，輕視案件嚴重性，其後想補鑊起訴，卻犯了一罪兩審大忌，甚至將「事實證供」和「專家證供」混為一談，反映檢控人員做事極度粗疏，甚至令人質疑，他們究竟有沒有接受過法律訓練？否則怎麼可能犯下如此重大失誤，遭法官嚴詞斥責？

事實上，律政司檢控錯漏百出已非首次，可說是家常便飯。去年律政司首次引用2002年通過的《聯合國（反恐怖主義措施）條例》控告黑暴案件14人，當中7名男女包括屠龍小隊成員，最終陪審團大比數裁定其中6人全部罪名不成立，僅有一名被告的一項交替控罪成立，首戰即敗戰，整個社會瞠目結舌。犯下其他低級錯誤更不在少數，例如控罪書出錯，打錯被告姓名致被告獲釋，證據存在矛盾而不被接納等不一而足，以致「執法部門拉人，律政司放人」的荒謬情況長期存在。

至於經典的「馬家健案」更被翻拍成電影，足證律政司胡混度日，令法治之區蒙羞。20歲青年馬家健2016年被控企圖販毒罪成判囚23年，服刑近5年後終上訴得直，無罪釋放。事件揭出辯方律師團隊涉嫌妨礙司法公正，而負責檢控的律政司，更在證據被法官質疑的情況下堅持起訴，為求入罪胡告濫告，一手促成冤假錯案，令人不齒。

香港自詡法治之區，實際上檢控質素江河日下，自損法治招牌，正義無法伸張。最令人難以置信的是，律政司交出低劣成績，索要公帑卻面不紅氣不喘，2024至25年度總預算開支高達24.5億元，較對上一個年度大增三成，又擬開設8個首長及非首長級職位，薪酬開支增加逾千萬元，完全物非所值。浪擲公帑，正義蒙塵，完全不知自省，絕對是愧對天下！