在特朗普力促下，美俄代表在沙特見面談俄烏停戰問題。特朗普早就表明，這是一場無謂的戰爭，必須停止，惟初步和談沒有歐洲參與，烏克蘭總統澤連斯基亦被排除在外。

很明顯，停戰和談由特朗普和普京說了算，而且傳出的和平方案，幾乎完全滿足普京要求，此舉當然惹起歐洲及烏克蘭不滿。在法國牽頭下，歐洲國家領袖齊集巴黎進行緊急會議。歐盟委員會主席萊恩表示，和談應以尊重烏克蘭獨立、主權和領土完整為前提，歐洲應向烏克蘭提供軍事援助，同時歐洲防務須得到加強。法媒則報道，當天會議最大分歧在於是否向烏克蘭派遣部隊，英國同意必要時派遣地面部隊，德國和西班牙卻反對派兵。

澤連斯基更是反應強烈，聲言要烏克蘭接受美俄談判必須符合三大條件，包括普京必須進監獄，俄羅斯歸還所有烏克蘭領土，以及烏克蘭加入北約。對此，特朗普幾乎沒有反應。他表示和談必然有歐洲和烏克蘭的份，但首先要由美俄談定，以免有太多雜音。

別看歐洲領袖和澤連斯基看似不會妥協，其實他們根本沒有談判籌碼。美國只消向歐洲舉起關稅大棒，歐洲就沒有招架之力；何況特朗普一直有意讓美國退出北約，一旦成真，將會是歐洲的噩夢。再講現實問題，美軍拒絕駐守烏克蘭，單靠歐洲的弱雞軍隊，真能永保安全嗎？而且長貧難顧，歐洲為烏克蘭防務的錢從何來？

澤連斯基更不用說，他遲早只有下台一途。普京早就明言，澤氏的法定總統任期早就屆滿，失去法律認受性，不會跟他談判。果然，近日有消息傳出，美國密謀逼烏國舉行大選，將戲子總統趕走。充當美國棋子下場悽慘，又一例證。