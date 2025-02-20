近期中國亮眼的高新科技很多，不止人工智能（AI）語言模型DeepSeek，只是DeepSeek突然冒出來，人們事先沒心理準備，故風頭盡被它搶去而已。事實上，在業界成就更高的，可能應數中國宇樹科技的人形機器人。

今年中央電視台的迎春晚會，有宇樹生產的人形機器人列隊表演扭秧舞，過程中更可將手巾拋起再接住，靈敏程度近似真人，已讓觀眾十分讚嘆。如今事隔數周，宇樹再獻新猷，在網絡發布新片段，片段中一個簇新的機器人表演搖滾舞，動作被形容為「絲滑流暢」一如真人，甚至更勝真人，技術水平足以碾壓西方所有同類產品。DeepSeek雖然厲害，但技術只是在追趕西方，尚未能夠超越，但宇樹的人形機器人不同，這家公司猶如商用無人機中的大疆，論工藝、論成本都遙遙領先，早已成為業界的領頭羊。

未來世界肯定是由人類和機器人共同創造的，機器人將不再局限在工廠或者表演舞台，而是走進千家萬戶，很可能成為我們生活中的一分子。機器人可以幫忙打掃衞生、燒菜做飯、帶孩子甚至照顧老人。你要外出，機器人也可以跟你同行，替你攜帶重物。今年春節剛過，但由這刻起數着手指，說不定數到十年之後的春節，到時候到親友家中拜年，我們會與機器人一起外出，它替你提着沉重的水果。到達親友家中，可能對方家裏也有機器人，人與人之間互相恭喜發財，機器人與機器人之間也會互道新年好。這一幕不是科幻片的橋段，或許會快將成為現實情景。

全世界的家用機器狗，大部分出自宇樹科技，依目前趨勢看來，未來的機器人市場，很可能也會由這家公司佔據。中國的科技產業，又增添了一頭巨獸。