國家領導人出席民營企業座談會，明確表示撐民營經濟，相關措施應陸續有來，亦將香港股市相關的企業股價推上高峰。內地類似的座談會並不罕見，無論是國家層級還是各省市皆會不時舉行。反而是實行資本主義制度的香港，偏偏不習慣舉行這種官商排排坐的座談會。

近年香港經濟亟需升級轉型，社會各界紛紛要求港府做有為政府。但是如何「有為」？政府一向實行「大市場、小政府」，主張無為而治，要突然做到「有為」確實不易。而這背後又涉及到兩個核心矛盾，一是低稅制和大政府的矛盾。近年愈來愈多人將香港與內地比較，稱讚內地政府在經濟領域有很多產業投資和補貼政策，在民生方面如公共交通多年不加價。不過，拿這些和香港比較並不公平，香港一向實施簡單低稅制，薪俸稅標準稅率只有15%，內地個人所得稅最高稅率卻是45%，更別說其他的稅種遠比香港多。現在香港經濟轉型尚未成功，政府庫房已快乾塘，自然很難「有為」。

二是官商潔癖和政商合作的矛盾。由於多年的「大市場、小政府」傳統，港府一直嚴守裁判角色，只負責制訂法律規則，非常忌諱輿論指摘「官商勾結」。但如果是以內地的模式，政府在推動新產業發展的時候，往往會明確支持個別企業，這種情況甚至被認為是內地的制度優勢。香港短期內要跟從這種思維有點難度。

說這些並不是說內地好、香港不好。任何一套制度都有其優勢，問題只是它能否適應時代的變化。香港當前之困，是大部分人都只知表面問題，然後簡單化指出別人的好和香港的不足，卻缺乏對深層次問題的思考，更不用說改變核心病因的勇氣，結果說來說去，問題依舊存在。