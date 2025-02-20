說時遲，那時快，美國與俄羅斯的外長等高層官員，已於沙特阿拉伯首都利雅得，舉行了兩國自俄烏戰事爆發以來的首場雙邊會議。會議歷時長達4個多小時，達成了4項原則共識，包括恢復美俄駐華盛頓與莫斯科的外交代表團正常運作、指派高層談判小組推動可持續並獲各方接受的烏戰解決方案、討論俄烏戰事後的地緣政治與經濟合作，以及與會代表將持續參與談判及確保進程富有成效。

上述外交用語比較客套累贅，簡而言之，在新任總統特朗普主政下，美國將與俄羅斯全面恢復外交及經濟合作關係，並會爭取盡快結束俄烏戰事，以免影響兩國的實際復交（名義上兩國並未有斷交）進程，而過程中烏克蘭、歐洲及北約等都不會、亦毋須參與。

在另一邊廂，由法國總統馬克龍緊急召集的歐洲國家領導人會議，也在差不多同一時間於巴黎舉行。從新聞報道畫面可見，與會者算是相當齊人，各人圍着圓枱而坐，看似相當團結，但個個神色凝重，甚至有點徬徨，皆因大家都知道今次會議的主題，已不是表面上的俄烏停火或俄羅斯威脅，而是如何避免美國和特朗普在國際事務上完全「飛起」歐洲。

據報馬克龍在會上提出成立一支歐洲聯合維和部隊，在俄烏停火後派駐烏克蘭。馬克龍在會前跟特朗普通過電話，可以估計，特氏向其直述了美方的立場，就是無論歐洲或烏方有何看法，俄烏都必定將停火，美俄都必然會復交，其他問題歐洲便要貴客自理了。不過，德國、意大利、波蘭、丹麥及西班牙均表示反對，原因各異，多為砌詞，無謂贅述，僅再次證明特氏決定飛起歐洲是對的，因為他們大多缺錢、缺力並欠團結，一盤散沙，一篤就散。