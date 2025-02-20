人工智能大模型DeepSeek異軍突起，成為科創界的明星。令人沒想到的是，關於DeepSeek的第一條假新聞，就是有人用DeepSeek，模仿其創始人梁文鋒創作的一則回應。AI其對受眾情緒的精準拿捏、強大的修辭通感能力，令假新聞足以亂真。

一項新技術的出現，在造福人類的同時，往往伴生着危害倫理的憂思。科技的向善與作惡，是一個硬幣的兩面。炸藥令礦產開發、鋪路架橋更容易，核能成為電力新來源，但也讓戰爭更為血腥殘酷。近些年的大數據、算法推薦、人工智能、基因編輯、輔助生殖、克隆技術等，提供了更多的解決方案和商業創新可能性，但隨之而來的科技倫理、商業道德、法律監管等問題，也層出不窮。

「大數據殺熟」（大數據宰熟客），嚴重侵害消費者權益與私隱，剝奪消費者的知情權和公平交易權，並導致對數字經濟的信任危機。「算法」推薦的單向收割與過度篩選，固化了「訊息繭房」，影響理性判斷。人工智能的「AI換臉」等深度偽造，成為各類詐騙的慣用手段，威脅公民財產安全和人身安全。2018年發生的賀建奎事件，讓人對操縱生命的風險不寒而慄。AI與無人機的搭檔，可能帶來造成不可控的殺戮手段。

技術在不斷探索進步的過程中，也在反覆刺穿着學術道德、科研誠信、社會公平、私隱保護，打開潘朵拉魔盒。科技是第一生產力，也可能成為風險的源頭。而歸根究柢，無論是「大數據殺熟」還是「算法枷鎖」，無論是「AI偽造」還是「基因編輯嬰兒」，人性才是科技向惡的根源土壤，在商業利益的驅動和誘惑下，產生了各種突破底線的技術濫用。

科技倫理是一切技術創新必須謹守的價值準則。創新若是「引擎」，那倫理就是「煞車」，讓技術免於蒙眼狂奔。正是受賀建奎事件的觸動，中國在2019年決定設立國家科技倫理委員會，並頒發《關於加強科技倫理治理的意見》。各高等學校、科研院所、醫療機構也設立科技倫理審查機構。但治理監管與倫理約束總是遲滯於技術進步的。創新速度加快，就不可避免地會率先闖入「無人區」。洶湧的技術迭代，讓普羅大眾亢奮於技術快感，但也都是潛在的受害者。如何抑制科技倫理失範失控，確保科技始終在向善的軌道上前行，就面臨愈來愈多的挑戰。

倫理道德是社會安全感、信任感的防火牆和護城河。在為技術點讚的同時，必須對科技倫理保持足夠的警醒和敬畏。這就需要盡可能前瞻研判科技發展帶來的規則衝突、社會風險、倫理挑戰，加強科技倫理風險預警與跟蹤研判，促進科技創新與科技倫理良性互動，防範科技成果誤用、濫用，最大限度避免對生命、健康、精神、心理的威脅，維護人格尊嚴和個人隱私，不能蒙蔽知情權、扼殺自主性，不能讓逐利本性脫韁社會責任。