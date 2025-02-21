世界視線：加民眾杯葛美國　政府全力反兼併

美國總統特朗普多次聲稱加拿大可以成為美國的「第51個州」，並且羞辱加國總理杜魯多是「州長」，如今遭到加拿大反噬。加拿大國會議員查利‧安格斯嚴厲批評特朗普政府活像匪幫，完全違背國際法例要兼併加拿大，他呼籲全國要嚴肅看待特朗普的野心，並齊心保衞加拿大主權。安格斯強調，加拿大精神是開放及包容，與特朗普及馬斯克所表現的強橫對立。

雖然美國的加徵25%關稅仍未到來，但加拿大社會已掀起了強烈的拒買美國貨及拒赴美旅遊運動。2024年有2,040萬加拿大人到美國旅遊，消費逾200億美元，支持着14萬個美國工作崗位，如今加國的旅行社陸續出現國人取消赴美旅遊。此外，加拿大人原本是重要的美國酒精飲品消費者，如今不少地方的批發商都不購入美國酒精飲品，部分商店及超市亦不上架。這個運動使加國人更重視本土品牌和本土消費。不過，美國一些受影響的州份已經發出警告，相信美國聯邦政府及州政府會衡量形勢，採取報復措施。

加拿大是全球第四大石油生產國，2023年每日生產逾400萬桶，97%輸往美國。加拿大亦是全球第五大天然氣生產國，2023年產量達1,900億立方米，主要出口美國。2023年加拿大是全球第六大鎳生產國，佔全球16%當年用量，其中近50%供應美國。此外，加拿大水力發電資源豐富，極適合生產鋁，2022年產量約300萬噸，是全球第四大生產國。它也是全球第五大黃金生產國，亦生產鈾，都主要供應美國。特朗普正是希望能吞併加拿大，攫取這一切資源的控制權。

加拿大13名省長上周前往美國，企圖游說華府放棄對加拿大加徵關稅，但據紐芬蘭與拉布拉多省省長安德魯‧弗雷表示，接觸基本上不得要領，接待的官員並無實權，討論沒有框架，反而宣稱不要輕視特朗普要將加拿大變成美國一個州的訴求。

加拿大省長與中央已達共識，堅持只處理兩國關稅及財務事項，不會作出綏靖或投降，有決心統一對抗特朗普政府侵犯加拿大主權及政治身份認同，相信華府不會以武力而是以經濟手段壓迫加拿大就範，而對策是找國際盟友支持加國立場，以及向全球開拓更多市場。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻